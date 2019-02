Morten Helveg får afvist godtgørelse i Se og Hør-sagen

EU-parlamentariker Morten Helveg Petersen (R) får ingen godtgørelse, efter at han blev udsat for ulovlig overvågning af Se og Hør.

Det fastslår Østre Landsret.

Samtidig skal han betale sagsomkostninger. I byretten lød de på 170.000 kroner, og i landsretten er der blevet lagt mere til.

Morten Helveg Petersen havde ellers krævet 125.000 kroner i kompensation, fordi Se og Hør havde skaffet sig adgang til hans kreditkortoplysninger.

Det er et mindre krav, end han kom med i byretten. Her krævede han 250.000 kroner i kompensation.

Landsrettens dom er en stadfæstelse af byrettens dom.

Her fik han ingen godtgørelse, og byretten fastslog, at Morten Helveg Petersen ikke var blevet krænket. I stedet bestemte retten, at han skulle betale sagens omkostninger på 170.000 kroner.

Flere andre kendte har krævet kompensation, men adskillige har siden droppet deres krav.

Se og Hør-sagen er blevet kaldt danmarkshistoriens største medieskandale.

Her fodrede en såkaldt tys-tys-kilde ugebladet Se og Hør med oplysninger om de kongeliges og de kendtes brug af kreditkort.

Kilden havde via kredikortudstederen Nets adgang til de kendtes kreditkorttransaktioner.

Det kostede tilbage i 2016 fængselsdomme til to tidligere Se og Hør-chefer og to tidligere journalister på ugebladet.

Under sagen kom det frem, at der i alt blev hacket 906 oplysninger om kreditkorttransaktioner i perioden 24. juni 2008 til 31. december 2011.

