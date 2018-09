Morten lagt for had efter sex på tv: - Det var ikke ment så hårdt

Knalderiet vil ingen end tage i Ex On The Beach. - Piger forstår ikke, hvordan jeg kan behandle kvinder, som jeg gør, siger deltageren Morten

Ex On The Beach er på rekordtid blevet hele Danmarks nye knaldeprogram i bedste sendetid.

- Det er closeup, pik og patter og det hele i programmet, siger Morten til Ekstra Bladet, der om nogen har fået sin portion af tv-sex-kagen.

Sex er langt fra en mangelvare i Ex On The Beach. Her får Mathias Caroline med i seng med et simpelt spørgsmål: 'Skal vi ikke dyrke sex?' (Video: Dplay / Kanal 4)

Alligevel fortæller han, at det faktisk går endnu vildere for sig, end det seerne får at se.

- Hvad, der bliver vist på tv, er en brøkdel af, hvad der er sket. Lagnet er også røget af nogle gange. Da vi kom hjem var nogle af de andre også helt ude af den. Men altså, vi har været spærret inde og fulde, så glemmer man hurtigt kameraet, siger knaldekongen.

Var det noget med et lynknald? Her giver Kasper Michelle en hurtig omgang. (Video: Discovery)

Efter Morten både nåede hed tv-sex med Sidsel og Stine i villaen, har han da også måtte lægge øre til en del hate, efter programmet er blevet sendt.

- Jeg får en del hadbeskeder fra især piger, der ikke forstår, hvordan jeg kan behandle kvinder, som jeg gør, og hvorfor jeg skal opføre mig som en nar og en idiot, siger han:

- Folk glemmer, at Stine ikke er min eks-kæreste, men kun en flirt hjemmefra. Hun svinede også mig til derinde, og så kom jeg til at kalde hende en lille luder. Det er en joke, jeg har med nogle derhjemme, og det var slet ikke ment så hårdt, lyder det.

Brødet Kevin er hurtigt blevet landskendt som to-minute-man. Gense øjeblikket, hvor han første gang lever op til navnet med Emma. (Video: Discovery)

Igen og igen og.... To-minute-Kevin slår til igen, og Emma er IKKE tilfreds. (Video: Discovery)

Efter Morten både nåede hed tv-sex med Sidsel og Stine i villaen, har han da også måtte lægge øre til en del hate, efter programmet er blevet sendt.

Den brunstige reality-deltager har ingen kvaler med sine handlinger i villaen og fortryder intet.

- At pigerne så har fået følelser i klemme, har jeg ikke været bevidst om, lyder det.

Til tonerne af John Mayers 'Your body is a wonderland' kunne seere af Ex On The Beach se Morten og Stines første hede elskov. (Video: Discovery)