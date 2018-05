Mortens sidste rejse: Familie og venner siger farvel

I forbindelse med bisættelsen er det tidligere fremgået, at pressens tilstedeværelse var uønsket. Nick Horup, journalist og Mortens gode ven, har tidligere på dagen udtalt til Ritzau, at pressen er velkommen. Det er sket med familiens accept.

Flaget stod på halvt da venner og familie sagde det sidste farvel til den folkekære Morten Jensen ved Fjenneslev Kirke i Sorø.

Det var en bevæget forsamling, der løftede den hvide kiste fra kirkens gårdsplads til rustvognen, der kørte Morten mod sin sidste rejse.

Morten Jensen blev et kendt ansigt tibage 1990, hvor danskerne første gang stiftede bekendtskab med ham og vennen Peter Palland. Gense hans bedste citater

Morten Jensen blev 41 år gammel. Han døde ifølge talsmand for familien, Reinhold Schäfer, efter at være blevet akut indlagt med en længerevarende alvorlig sygdom.

Nick Horup, som har fulgt Morten Jensen og Peter Palland i tv-programmet 'Er jeg helt gak, mor', var også med til bære kisten mod Mortens sidste rejse. Foto: Mads Claus Rasmussen/ Ritzau Scanpix

'En stjerne'

I dødsannoncen, som blev indrykket af familien, blev det også gjort klart, hvilken status Morten Jensen har haft.

'En stjerne på jorden var du. En stjerne på himlen er du', står der i dødsannoncen som forsætter med en tak til det plejepersonale, der var på det bosted, Morten har opholdt sig på.

'Det er med stor sorg, vi har mistet vores elskede Morten Jensen, født den 11. november 1976, død den 8. maj 2018'.

'En særlig tak til personalet, Hjemmeplejen og beboerne på Vibevej. Bisættelsen finder sted fra Fjenneslev Kirke fredag den 18. maj'.

Dødsannoncen er underskrevet af Mortens familie.

Peter Palland tager afsked med sin bedste ven ved begravelsen. Foto: Mads Claus Rasmussen/ Ritzau Scanpix

Sætter pris på hilsner

Talsmand Reinhold Schäfer, som er daglig leder af det bosted Morten boede på til sin død, fortalte at familien trods ønsket om at være alene om sorgen, var glade for folks hilsner.

- Familien giver udtryk for: 'Den opmærksomhed vi har fået, varmer helt ind i hjertet', sagde han.

I forbindelse med bisættelsen har Reinhold Schäfer udtalt, at man kunne sende blomster som en sidste gestus til den elskede tv-personlighed.

Familie og venner var mødt talstærkt op for at sige farvel til Morten Jensen. Foto: Mads Claus Rasmussen/ Ritzau Scanpix

Stjernerne sender varme hilsner

Mange af de kendte danskere, som Morten Jensen var i kontakt med efter sine tv-programmer, har også respekteret familiens ønske om, at det var de tætte venner, der var inviteret til bisættelsen.

Operasanger og skuespiller Joachim Knop var mere end indforstået med, at han ikke skulle med til begravelsen

- Jeg er ikke inviteret, og jeg kan også forstå, at det kun er de tætteste, fortalte Joachim Knop tidligere på ugen til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Men jeg sender de kærligste tanker til Morten og familien, sagde han.

Det samme gør tidligere fodboldspiller og nuværende sportsdirektør i Aab Allan Gaarde.

- Jeg deltager ikke i begravelsen, men vi bidrager med en krans og tænker naturligvis på ham fredag, fortalte han.

Flaget var på halvt ved Fjenneslev Kirke i Sorø. Familie, bofæller og tætte venner var samlet for at tage afsked med den folkekære Morten Jensen. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

