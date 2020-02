'Mulle' og kærestens store lykke: Nu afslører hun nyt

2019 sluttede med glædelige nyheder fra Kristina 'Mulle' Kristiansen og hendes kæreste, Louise Vejsager. Her afslørede håndboldspilleren nemlig, at parret bliver forældre i løbet af 2020.

Det er Louise Vejsager, som er gravid og til sommer føder parrets første barn. Og alt går efter planen, afslørede Kristina 'Mulle' Kristiansen, da hun dukkede op på den røde løber i forbindelse med 'Zulu Awards' tidligere i februar.

- Det går rigtig godt. Det bliver dejligt. Vi glæder os rigtig meget, og vi føler, at vi er klar til det. Så vi ser frem til det, fortalte hun.

Afviser omfattende rygter

Hun mødte op sammen med 'Zulu HK'-kollegaen Lars Rasmussen, som hun også kan opleves i 'Fangerne på fortet' sammen med til foråret. Og han stod hurtigt klart med et navneforslag.

- Han skal hedde Lars, brød Lars Rasmussen ind.

'Mulle' dog hurtigt skød den nyhed ned, selvom hun bekræftede, at det er en søn, der senere i år kommer til verden.

- Nej, det skal han ikke. Navnet er en overraskelse, grinede hun, inden hun alligevel kom med et lille hint.

- Der er i hvert fald et 'i' i, fortalte hun.

Kristina 'Mulle' Kristiansen mødte op på den røde løber med 'Zulu HK'-kollegaen Lars Rasmussen, som hun også medvirker i 'Fangerne på fortet' med. Foto: Anthon Unger

Scorer spændende TV2-værtsrolle

Klar til mere tv

Det sidste 'Zulu HK'-program løb over skærmen for et år siden, men begge slog fast, at de håber på at få lov til at lave noget mere.

- Vi håber på, at der kommer en sæson to eller en form for noget lignende igen. Det var en fornøjelse at lave, og det var et meget populært program, som vi var stolte over at lave, sagde Lars Rasmussen, som glæder sig over, at han med tv får lov til at prøve noget lidt andet efter mere end 20 år i håndboldverdenen som spiller og træner.

Lars Rasmussen håber, at han får lov til at forblive en del af branchen i mange år.

- Jeg tror helt sikkert, det er noget, jeg kan se mig lave mange år ud i fremtiden. 'Zulu HK' har åbnet nogle døre og muligheder, som er rigtig spændende, og jeg har valgt at sige, at det skal have en chance. Tv-branchen er hård og kynisk, men der er ting på den korte og lange bane, så jeg håber at forblive en del af den i mange år, fortalte han.

Udviklingen blandt de medvirkende i 'Zulu HK' var tydelig gennem de mange programmer, og for Lars Rasmussen var det stort, at han fik lov til at være med på nærmeste hold.

- Det er jo netop den udvikling, der er så vild ved programmet. Man tænker jo, at det bare er en gruppe, der ikke kan spille håndbold - og der er de jo også helt blanke - men når man kommer så tæt på dem og får det forhold, som jeg har til drengene, så er den største sejr for mig den selvtillid, som jeg har været med til at give dem. Deres udvikling er helt vanvittig, og jeg har stadig et tæt forhold med dem i dag, sagde han.