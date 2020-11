Mundkurv på af TV2: - Slap af!

Vicky Knudsen blev bedt om at stoppe med at producere indhold til Anders Hemmingsen, efter det havde vakt stor kritik, at han bad sine følgere om at stemme på hende. TV2 afviser

Det vakte stor opsigt, da influencer og instagrammer Anders Hemmingsen for to uger siden via sin Instagram, hvor han har over en million følgere, opfordrede alle til at stemme på biolog og naturformidler Vicky Knudsen og hendes partner Martin Reicchardt, der til mange seeres store overraskelse gang på gang blev stemt videre i underholdningsprogrammet trods bundpoint fra dommerne.

'Helt ærligt. Stop dig selv, Anders. Hun kan ikke danse. Hvor er det ikke fair, det du gør', skrev en i den forbindelse:

'Hold kæft et latterligt opslag at lave. Virkelig dårlig stil', skrev en anden, mens andre vrede seere fulgte trop.

Siden den fredag, hvor Anders Hemmingsen også selv var i studiet og gjorde reklame for Vicky med en udstoppet ræv, han havde medbragt, har der været tavst fra Anders Hemmingsen, der ikke siden har opfordret sine følgere til at stemme på Vicky Knudsen.

Har skjult det: - Det er sindssygt pinligt

Det er der en helt særlig grund til, fortæller instagrammeren til Ekstra Bladet.

- TV2 har taget fat i Vicky og bedt hende om at stoppe med at sende mig personlige videoer. Jeg har tit gjort sådan, at deltageren, som jeg opfordrer mine følgere til at stemme på, har sendt mig en video fra studiet, inden de går på, så man får en følelse af, at det er live, siger Hemmingsen og fortsætter:

- TV2 har så sagt, at det måtte vi ikke mere, så det stoppede rimelig brat.

Her ses Anders Hemmingsen i studiet med ræven, som han medbragte for at vise sin støtte til Vicky Knudsen. Foto: TV2

'Slap af'

- Hvordan har du det med, at TV2 går ind og blander sig i det her?

- Jeg ved godt, at jeg har mange følgere, og at man godt kan påvirke nogen på den måde. Men det er et underholdningsshow, og jeg leger med, så jeg tænker 'slap af'. Man skal ikke tage det så alvorligt, lyder det fra Hemmingsen.

- Men kan du ikke forstå, at folk bliver sure, når du på den måde opfordrer til at stemme på bundskraberen?

- Nej, jeg kan ikke forstå det. Det er et underholdningsshow. Og det skal helst være hyggeligt og sjovt. Men det er rigtigt, at når jeg har lavet de her afstemninger, så er min indbakke gået amok med beskeder fra folk, der er sure og skriver, at jeg ikke skal påvirke showet og blande mig. Men det er jo også fedt at kunne trigge kerneseerne lidt og ruske lidt op i nogle ting, siger han og fortsætter:

- Det er jo også en måde at skabe hype om programmet og ramme en ny målgruppe, for der er mange af mine følgere, der ikke normalt vil se 'Vild med dans', fordi det er for old school, og på den måde skaber jeg jo også et nyt fællesskab om programmet.

Ærgerlig tendens

- Nu har du jo for nylig fået restriktioner fra DR, som ikke vil have, at du deler deres indhold, og nu TV2 - hvordan har du det med, at du bliver pålagt regler på den måde?

- Det følger med, når man har sådan en stor profil. Men det er en ærgerlig tendens, at man ikke omfavner det og synes, at det er noget fedt. Jeg synes jo, man skal tage imod det med åbne arme. Det er en måde at fange de unge i byen, der synes det er fedt på en anden måde, siger han og tilføjer:

- Det er lidt deres tab, at de ikke vil have, at jeg bruger deres sociale medier til at lave noget larm. Jeg håbede jo så, at jeg kunne sende Vicky sikkert afsted fra reden, og at hun så ville klare det, men det gjorde hun så desværre ikke.

I fredags gik den ikke længere for Vicky Knudsen og hendes partner, Martin Reichhardt. Foto: Mogens Flindt

Seerne tordner: Stop hende!

TV2 afviser

Hos TV2 afviser man, at det handler om, at Anders Hemmingsen er med til at påvirke afstemningen og udfaldet af programmet. Det fastslår kanalens underholdningsredaktør, Thomas Strøbech, over for Ekstra Bladet.

- Ingen fra TV2 har kontaktet Anders Hemmingsen og bedt ham stoppe med noget som helst. Han må omtale 'Vild med dans', alt det han vil; hænge ud med en ræv med under showet, hvis det er det, han har lyst til – og han må heppe på lige præcis dem, han holder mest med. Han må for den sags skyld også godt opfordre andre til at være med i heppekoret og stemme løs, lyder det fra ham.

I stedet handler det om, at deltagerne ikke må produceret decideret 'Vild med dans'-indhold til andre end holdet omkring underholdningsprogrammet.

- Vi hverken kan eller vil styre, hvad Anders - eller andre - opfordrer deres følgere til på sociale medier, og han må dele og reposte indhold på lige vilkår med alle andre. Vores medvirkende, heriblandt også Vicky, får at vide, at de ikke selv kan producere 'Vild med dans'-indhold til andre platforme end deres egne, Mastiffs og TV2's, imens de er med i programmet.

- Men alle de medvirkende har venner, bekendte, familiemedlemmer, fans osv., der støtter op om dem på sociale medier, som kan dele de medvirkendes indhold, lige så tosset de vil. Det er kun dejligt med al den opbakning udefra - det gør, at programmet lever langt ud over skærmen, og det er vi altid rigtig glade for, slutter Thomas Strøbech.