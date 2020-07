Münster var alle danskeres huslæge

’Vi synes ikke rigtigt, det er noget for os’, skrev Ekstra Bladets daværende chefredaktør Ole Cavling i et brev til stud.med. Erik Münster. Det foregik i 1950 og var svar på en ansøgning fra den unge student om adgang til at levere lægestof til avisen

Mandag døde han, 90 år gammel, og 15.264 artikler senere kan vi konstatere, at sjældent har en chefredaktør taget så grundigt fejl. Da Erik Münster først fik en fod inden for på redaktionen, blev den unge mediciner hele Danmarks huslæge. I et letfatteligt sprog forklarede han læserne, hvordan sygdomme kan udvikle sig og kureres. Folk kunne spørge ham om alt i hans brevkasser i avisen. Intet emne var pinligt eller for lille.

Fra 1959 blev han ekstra Bladets faste lægemedarbejder med masser af journalistisk tæft. Ved siden af specialiserede han sig i øre-, næse- og halslidelser og drev en praksis på disse felter.

Som nyligt afdøde kollega Rud Kofoed skrev ved Münster 70 års fødselsdag: ’Et liv med den ene finger på pulsen, den anden på tastaturet….’

Det var ikke kun læserne af Ekstra Bladet og Familie-Journalen, der blev klogere på sygdomme. Münsters artikler blev efterhånden trykt i over 80 ugeblade og aviser i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Ved siden af dette folkeoplysende virke var Münster altid beredt til at give god besked, når en kendis blev ramt af sygdom eller ulykke. Uanset om bestillingen angik en politiker eller skuespiller, var Eric Münster i stand til at fiske dokumentation frem fra skufferne med forbløffende hast.

’Jeg er klar over, det ikke er et månedsskrift, vi udgiver,’ bemærkede han engang.

Da chefredaktør Victor Andreasen i en strid om redigeringsretten fyrede brevkasseredaktørerne Inge og Sten Hegeler, supplerede Münster sin indsats med en sexbrevkasse. Her slog han et slag for anerkendelse af homoseksuelles rettigheder.

Erik Münster og fruen Elly fotograferet i deres villa ved Gentofte Sø. Foto: Jan Unger

Doktor Monster - som han kærligt blev kaldt på Ekstra Bladets redaktion og i Politikens satirespalte At Tænke Sig – gjorde ikke meget væsen afsig. Stilfærdigt passede den altid velklædigte mand sit stofområde ved siden af sin praksis.

Han var sig bevidst, at han kom fra jævne kår. Forældrene drev et ismejeri på Københavns Vesterbro, og Erik kørte morgenbrød ud i weekender. Ved siden af begyndte han at fotografere og sælge aktuelle historier til Billed-Bladet.

Økonomisk var han bogstaveligt talt godt kørende. Erik holdt sig til Jaguar, gerne de største modeller. Penge var ikke noget problem med alle de blade, der trykte hans stof. Men det lå ham fjernt at blære sig. Når han havde ærinder på bladet, parkerede han helst afsides, så ingen skulle få ondt i bagdelen over hans lækre limousiner.

Erik Münster var tværtimod opsat på at fremme et godt klimaet på redaktionen. Så da han i 1992 modtog den publicistiske Victor-pris, svarede han ved at indstifte Münster-prisen, som siden da hvert år er tilfaldet to redaktionelle medarbejdere, der har præsteret noget ekstraordinært rent kollegialt. De første mange år finansierede han selv prisen. Nu har bladets medarbejderforening overtage administrationen.

Erik Münster var i 58 år gift med Elly. Han efterlader sig desuden børnene Charlotte og Henrik samt fem børnebørn.