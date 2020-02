Mygind i stor sorg: Far indlagt med alvorlig sygdom

De seneste dage har været noget turbulente for 56-årige Peter Mygind og hans familie.

Skuespillerens far, 86-årige Søren Mygind, der har arbejdet som forretningsmand i plastikindustrien, har de seneste dage svævet mellem liv og død på Rigshospitalet.

Det fortæller Peter Mygind til Ekstra Bladet.

- Min far blev indlagt forleden dag. Det har været meget dramatisk, og han har gennemgået en stor operation. Jeg er derude hver dag og læser for ham og holder ham med selskab. Jeg holder ham i hånden hver dag, og så er hans hustru, Anne Marie, så fantastisk til at passe på ham. Hun har passet på ham på en fantastisk måde, og hun er grunden til, at han er blevet så gammel, siger han.

Ifølge Peter Mygind konstaterede lægerne, at hans far havde en udposning på hovedpulsåren, og det gjorde, at der ingen tid var at spilde.

- Han havde en udposning på hovedpulsåren, som var begyndt at lække. Og det er jo en meget farlig og livstruende tilstand. Så han blev akut opereret og fik lagt et rør op. Operationen er gået godt, men han er jo 86, så kroppen skal jo lige vænne sig til de her ting, siger Mygind.

Peter Mygind er søn af den kendte skuespiller Jytte Abildstrøm. Sammen med Søren Mygind har hun sønnerne Lars og Peter. Foto: Andreas Haubjerg

Går fremad

Heldigvis er der allerede store fremskridt at spore hos Søren Mygind.

- Han er i bedring, og det går den rigtige vej. Samtidig er han ved godt mod og har et godt humør, siger Mygind.

Ifølge Peter Mygind har han og resten af familien dog været meget bekymrede den seneste tid.

- Jeg har været sindssygt bange og nervøs. Men nu har jeg det bedre, og det går fremad med ham. For bare en uge siden vidste vi ikke, om vi ville blive ved med at have ham, men det ser det heldigvis ud til nu. Så det er rigtig dejligt, siger han.

Peter Mygind er snart aktuel i en ny serie på TV2 Charlie, der hedder 'Sommerdahl'. Foto: Jonas Olufson

Søren Mygind og Jytte Abildstrøm blev skilt, da Mygind var otte år. I dag er Søren Mygind gift på ny med Anne Marie. De to har været sammen i 30 år.