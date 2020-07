Mygind: - Jeg er vild med ham

Gem et lille smil: Skuespilleren planlægger et album med gamle klassikere

– Gaven i coronalorten er, at man begynder at tænke ud ud af boksen, siger Peter Mygind.

Så i stedet for at sidde og trille tommelfingre har han brugt noget af den ufrivillige frihed, som de aflyste/udskudte jobs har givet, på at tage sangundervisning.

Indtil videre har det resulteret i to indspilninger af et par gamle Gustav Winckler-klassiskere,’Gem et lille smil’ og ’Kondi-sangen’. Begge kan opleves på nettet.

Gustav Winckler døde i 1979. Foto: Erik Gleie

– Hvad er det med dig og Gustav Winckler?

– Jeg er vild med ham. Altså, han er jo lyden af min barndom. Det var hans sange, der kom ud af radioen – også når man sad i bilen og far dampede Kings, siger Mygind, der med sine 56 år er tre år ældre end Gustav Winckler var, da han i 1979 omkom i en trafikulykke.

Se også: Smertehelvede: - Det er ikke overstået endnu

Klar til jul

Arbejdet med de to sange har givet skuespilleren musikalsk blod på tanden:

– Jeg forestiller mig et album med danske klassikere – Gustav Winckler selvfølgelig, men også Preben Kaas, og så Otto Brandenburg. Han kom i mit barndomshjem og sang ’To lys på et bord’, så den skal selvfølgelig også med.

Planen er, at albummet – med 12-13 sange – skal være klar til julehandlen.

Her bader Beha med bar røv

– Det er noget jeg går og arbejder med, når der er lidt huller mellem andre opgaver, siger Peter Mygind, der håber at komme ud og synge sangene i løbet af næste år.

– Der kunne måske være nogle havnefester eller festivaler, der var interesserede, siger han og fortæller, at han forleden spillede ’Kondisangen’ for sin 21-årige søn og hans ven.

– De var ret begejstrede. Jeg tænker, at flere unge vel synes, det er lidt corny og fedt med nogle sange og tekster, der ikke bare handler om at kneppe damer ...