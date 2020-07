Nadia Nadim: Skriger frustrationerne ud

For Nadia Nadim er det ikke unormalt at skrige højt, når hun kører bil. Og det er altså ikke medtrafikanterne, hun skriger ad.

- Jeg elsker det faktisk, siger den 32-årige fodboldspillerom skrigeriet og fortsætter:

- Jeg har det nemlig ikke godt med at gå med tingene indeni. Er jeg vred eller frustreret, så skal det ud, og så skriger jeg. Eller råber, eller synger ... Det gælder om at få følelserne ud af kroppen. Jeg er en skriger.

Lige nu kan hun opleves i et turistfremstød for Island med navnet 'Let it Out', der handler om at få skreget de ophobede coronafrustrationer ud.

På www.lookslikeyouneediceland.com kan alle optage deres eget skrig og afspille det over lavamarkerne ved Festarfjall, fjordene ved Djúpivogur eller buldrende Skógarfoss i Island.

- For de fleste har de sidste tre-fire måneder ikke været ret sjove. Privat har jeg været frustreret og ærgerlig over, at alle de kampe, jeg har trænet til, ikke er blevet til noget, siger Nadia Nadim, der også har kunnet se en længe planlagt familieferie til Tyrkiet gå op i coronanedlukning.

- Vi var syv, der skulle have været afsted. Det er noget, vi har drømt om længe, men det er svært at få til at gå op, når man er så mange. Endelig var det lykkedes at finde de rigtige datoer. Alt var klart, men så kom coronaen. Så der var lige noget, der skulle ud!