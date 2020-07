Nær ven: Bent døde af kræft

For cirka tre uger siden var Bent Fabricius-Bjerre og hans hustru, Camilla Arndt, til frokost hos Joen Bille og hans kone, Bente Scavenius.

- Det var en dejlig dag, men min kone og jeg blev hurtigt klar over, at det nok var sidste gang, vi skulle se ham, og det holdt jo desværre stik, fortæller skuespiller Joen Bille.

Bent Fabricius-Bjerre og Camilla Padilla Arndt kom til frokost hos Joen Bille og frue. Han fik konstateret leukæmi før jul og blev hjulpet af behandling. Men så kom der tilbagefald. Foto: Mogens Flindt

Før jul fik Fabricius konstateret leukæmi. Men han blev hjulpet fint af behandling. Derfor blev parret meget triste, da de blev adviseret om, at han var meget syg på grund af tilbagefald. Af samme grund var de utrolig glade for, at Bent Fabricius og Camilla alligevel havde kræfter til at komme på besøg.

Bente Schavenius og Joen Bille hørte til Bent Fabricius-Bjerres vennekreds. Foto: Mogens Flindt

- Camilla ringede for godt to måneder siden og fortalte os, at Bents leukæmi var brudt ud igen, og at lægerne havde meddelt, at de ikke kunne hjælpe ham mere, så vi var forberedt på, at han var meget syg. Men det ødelagde ikke vores eftermiddag. For Bent var meget afklaret med, at han skulle dø nu. Som han sagde: 'Jeg har haft et godt liv, jeg er blevet 95 år, og jeg har fået lov til at få 15 gode år med Camilla.' Sådan taler en tilfreds mand, der har erkendt at være ved vejs ende. Selvom han selvfølgelig gerne ville have levet længere. Han sagde altid, at han havde planer om at blive ældre end sin mor. Hun blev 104 år.

Joen Bille forklarer, at Fabricius gjorde det meget nemt at tale både om sygdommen og den forestående død.

Det var nemt at tale med Bent og sygdommen og den forestående død, forklarer Joen Bille. Foto: Jonas Olufson

- Min kone og jeg er meget taknemmelige for, at vi fik den eftermiddag med Bent og hans søde Camilla. Efter frokosten kørte vi en tur ud i naturen og endte ved Møns Klint. Vi gik ikke langt, for det kunne Bent ikke, men vi satte os og kiggede ud over vandet. Det var en flot eftermiddag, som vi nu kan mindes.