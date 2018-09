Naser Khader åbner op: Jeg blev tvangsgift med min kusine

Naser Khader (K) var 20 år, da han blev gift første gang.

Bruden var hans kusine hjemme i Syrien, og selv om han ikke ønskede ægteskabet, var han tvunget til det. Presset kom ikke fra hans forældre, men resten af familien i hjemlandet, der ikke kunne acceptere det, når Naser Khader fortalte, at han ikke ville gifte sig.

- Hvad er det, du siger? Det kan du ikke. Hvad vil folk ikke sige om hende. Når hendes fætter ikke vil have hende, så må der være noget galt med hende. Du gennemfører det, og så må du kræve skilsmisse. Så har hun større chance bagefter, fortæller nu 55-årige Naser Khader i aftenens afsnit af 'Til middag hos'.

Her sidder han i selskab med sugar-dateren Gina Jaqueline, Mads ’Blærerøven’ Christensen og Line Baun Danielsen.

Til Ekstra Bladet fortæller Naser Khader, at han kender Mads og Line godt, og at det derfor ikke var svært at åbne sig foran dem. Han accepterede nemlig vilkårene for at hjælpe sin kusine.

- Jeg synes, at denne her historie har stor betydning for min holdning til integration- og tvangsægteskaber. Det er noget, jeg har oplevet på egen krop.

Naser Khader måtte betale en bod for at komme ud af ægteskabet. Foto: Henning Hjorth

Ville ødelægge hendes liv

Hans pointe i programmet er, at man skal stå fast, selv om man oplever et stort pres udefra. For ham selv var en del af redningen, at han kunne tale om det med sin dansklærer og gymnasierektor på Rysensteen Gymnasium, Birthe Christensen.

Da han blev pålagt at betale en skilsmisse-bod til bruden, lånte han blandt andet 20.000 kroner af sin gymnasierektor.

- Man forbinder tvangsægteskaber med piger, men drenge kan også opleve det. Min familie i Syrien bebrejdede mig og kørte på min samvittighed. De fortalte, at jeg ville ødelægge hendes liv, hvis jeg sagde nej til ægteskab. De fortalte også, at det ville splitte familien, og det var da hårdt at stå i den situation som nyudklækket student, fortæller Naser Khader, der vurderer, at ægteskabet varede i et halvt års tid.

- Ingen af os havde valgt det. Vi blev lovet til hinanden af vores bedsteforældre. Der gik mange år, måske 10-15 år, før jeg kom til at snakke med hende og hendes del af familien igen. Nu er hun kommet videre og har fundet sig en ægtemand, fortæller Naser Khader.

Han og kusinen havde ellers et nært forhold, da de voksede op i Syrien, og Naser Khader fortæller, at han anså kvinden, der senere blev hans brud, som sin halvsøster.

- For mig er hun kommet til at stå som symbol på hele situationen med tvangsægteskaber. For mig er det at gifte sig med sin kusine alt for tæt på. Jeg følte, hun var en slags halvsøster, så jeg kunne slet ikke forestille mig et ægteskab med hende.

De 20.000 kroner, han lånte af sin gymnasierektor, var også et nødvendigt onde.

- Jeg kunne have sagt rend og hop, men så ville jeg ikke kunne rejse ind i Syrien igen uden at risikere at blive anholdt. Jeg tror, det er svært for de fleste at forstå de følelser, der går igennem kroppen på en, siger han.

Naser Khader er i dag en fremtræden politiker for Konservative Folkeparti. Foto: Jens Dresling

En mareridsperiode

Naser Khader håber, at fokus på hans historie kan hjælpe andre, der står i samme situation til at stå fast. Men det er ikke alle, der er så heldige.

- Det var en mareridtsperiode. Der er nogen, som har stået i samme situation og har givet efter, og som er blevet gift for familiens skyld. Så fortsætter de med at have et forhold på siden til en, de holder af. Det synes jeg heller ikke er rimeligt for nogen parter, siger Naser Khader.

Han har som politiker været med til at indføre to konkrete tiltag, som han mener har været med til at afhjælpe problemet. I slutningen af 90’erne blev der indført et tværfagligt akutteam, som er et nationalt team, hvor man som eksempelvis lærer kan kontakte fagpersonale, hvis man bliver opmærksom på, at ens elev indgår i et tvangsægteskab.

- Og så har jeg været stor fortaler for 24-årsreglen, som gør, at man ikke kan familiesammenføre før, at man er 24 år. Der er stadig nogle, der bliver presset til ægteskab, men de kan ikke sammenføres, før drengene og pigerne er 24 år og derfor forhåbentlig har nemmere ved at stå imod, forklarer Naser Khader.