Natklub-konge indrømmer: Delte sexvideo uden samtykke

Patrick Peitzsch indrømmer i retten, at han har delt en video af et samleje på et socialt medie

Natklub-ejeren Patrick Peitzsch har delt en sexvideo uden de indblandedes samtykke.

Sådan lyder sigtelsen mod festkongen, der var for en dommer i dag i Københavns Byret. Det er tale om en tilståelsessag, hvor anklageren går efter en straf på 60 dages ubetinget fængsel.

Den 29-årige eventmanager, der har stået bag københavnske natklubber som blandt andre Panama Club og Jupiter, er sigtet for med sin telefon at filme en mand og en kvinde have sex på et toilet på natklubben La La Land i Aalborg for derefter at lægge det ud til sine ikke mindre end 3000 følgere på det sociale medie Snapchat.

Blufærdighedskrænkelsen af de to personer, som er beskyttet af et navneforbud, skete 21. oktober 2017 i tidsrummet mellem klokken 1 og 2 om natten.

- Jeg skulle på toilettet, og så synes jeg, det er pissehamrende ulækkert og lidt mærkeligt, at nogen står og har sex på et toilet, hvor alle render ud, forklarer han i retten.

- Så tager jeg min telefon og filmer over - hvilket også er utrolig dumt, det ved jeg godt, erkender Patrick Peitzsch, der i dag ejer natklubben Rumors Club.

Delte med 3000 følgere på Snapchat

Efter Patrick Peitzsch havde filmet videoen, ville han dele videoen med et par af sine venner på Snapchat. I stedet forklarer han, at han ved en fejl kom til at dele den blufærdighedskrænkende video som en såkaldt 'My Story' på Snapchat, hvor samtlige af hans mange følgere frit har kunnet se den i 24 timer.

- Men jeg får dækket alt til, så man ikke kan se, hvem det er i videoen, fortæller han i retten.

Efter videoen ved en fejl var røget ud til alle hans følgere, blev han kontaktet af den ene part, som blev filmet uden samtykke. Han bad Patrick Peitzsch om at tage videoen ned, hvilket han gjorde. Videoen nåede derfor kun at ligge tilgængelig i et par timer, forklarer Patrick Peitzsch.

I flere artikler i diverse aviser og medier står der, at han skulle have 40.000 følgere på Snapchat, men det er ikke tilfældet.

Patrick Peitzch hævder dog i vidneskranken, at han ikke er i nærheden af at have så mange følgere. Det er et tal, han har fundet på sammen med sin 'spindoktor' for at promovere sin tidligere natklub Panama Club.

Panama Club kom blandt andet i pressens søgelys efter en pinlig brøler, da Patrick Peitzsch selv var ude at sige, at en skuespiller fra den populære norske serie Skam var på hans klub - det viste sig ikke at være sandt.

Vil ikke i fængsel

Anklageren lagde desuden vægt på, at natklubejeren tidligere har fået en voldsdom, og at det skulle være en skærpende omstændighed i sagen.

- Det er rigtigt, at da jeg var ung, var jeg oppe at toppes og fik en voldsdom.

- Jeg er selvfølgelig ked af det, der er sket, og det har sat sit præg og virkelig sat nogle tanker hos mig om, hvordan man styrer den telefon, lyder en af de afsluttende kommentarer fra eventmanageren, inden retsmødet rundes af.

Da pressen møder ham ude foran retslokalet fortæller klubkongen, at han er ked af situationen.

- Det her er ikke i orden, og det ved jeg godt.

- Det ligger så langt væk fra min hverdag, det her. Man får en stor klump i halsen, når man sidder overfor en dommer og hører, at det kan blive til en fængselsstraf. Men jeg har ikke noget at skjule.

- Jeg håber ikke, jeg kommer i fængsel. Så bliver det i hvert fald en dårlig weekend. Men det må være en øjenåbner for alle, sådan noget som det her, siger han til Ekstra Bladet.

Afgørelsen falder i næste uge.