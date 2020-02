- Nederen at se sin kæreste 'mose' en anden

For mange realitydeltagere er det en drøm, når programmet endelig har premiere, og de får lov at se sig selv på skærmen.

Men for 'Paradise Hotel'-parret Anna Seneca og Oliver Erngart er der malurt i bægret. For der gik lidt tid, før de fik øjnene op for hinanden på hotellet, og i mellemtiden spildte de ikke tiden. Der blev med andre ord dyrket masser af sex med alle mulige andre end hinanden, og det har været en udfordring for parret, der i dag bor sammen.

Vender tilbage til skærmen: - Det var forfærdeligt

Det fortæller de, da Ekstra Bladet møder dem ved forpremieren på den nye 'Ex on the Beach'-sæson.

- Det har selvfølgelig været en udfordring. Det var ikke sjovt, og jeg ville gerne have været det foruden. Jeg var klar over, at det ville ske, men det er aldrig fedt. Det er sådan noget, man gerne vil være foruden, siger Anna Seneca om Olivers lagenaktivitet, der blandt andet har inkluderet en trekant med to andre kvinder.

Oliver Erngart, der forrige år vandt 'Love Island', er enig.

- Alle har en fortid, men vores er så på tv. Det er lidt nederen at se sin kæreste ligge og mose en anden, siger han og bliver hurtigt suppleret af fruen.

- Ja, og omvendt. Frygteligt.

Anna Seneca og Oliver Erngart på den røde løber hos konkurrenten. Foto: Linda Johansen

Det har særligt været en udfordring for Anna, da hun tænkte, det ikke ville være så slemt og derfor så med - i starten.

- I starten kiggede jeg væk. Anna var meget nysgerrig og ville gerne se det, men det kom der ikke rigtig noget godt ud af, så der var en lidt presset stemning derhjemme, siger Oliver Erngart med et smil.

- Jeg fandt ud af, at jeg ikke fik noget ud af at se ham i aktion. Jeg tænkte: 'så slemt kan det heller ikke være'. Jeg vidste jo, hvad der ville ske, men det var ikke fedt. Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg skulle kigge væk.

I videoen over artiklen kan man høre, hvordan det har påvirket og faktisk styrket forholdet.