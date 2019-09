Nedtur efter 'Luksusfælden': Vraget fra sit nye job

Andreas formåede ikke at holde fast i det nye arbejde, han fik i aftenens afsnit af 'Luksusfælden'. Alligevel ser det i dag lyst ud for den lille familie fra Sakskøbing

I aftenens afsnit af 'Luksusfælden' mødte vi Kathrine, der hårdt presset forsøgte at få økonomi, småbørn og husholdning til at gå op i en højere enhed, mens kæresten Andreas primært koncentrerede sig om sin PlayStation.

Med eksperternes hjælp fik Kathrine hævet Andreas op af sin elskede gamerstol og ud på arbejdsmarkedet. Han fik natarbejde som truckfører, hvilket var nødvendigt, hvis familien skulle overholde det budget, som var blevet lagt til dem.

Og der var god grund til at holde sig inde for skiven. Med eksperternes forhandlingsevner havde parret nemlig fået nedbragt deres gæld, så de kunne blive gældfri i løbet af fem år - og Kathrine kunne endda fortsætte sin uddannelse som elektriker.

Fik sparket

Desværre har Andreas efterfølgende måtte vinke farvel til sit nye arbejde, fortæller Kathrine, da Ekstra Bladet fanger hende på telefonen.

- Så stod vi igen med en lav indtægt, men vi vidste, hvad vi skulle gøre, og hvordan vi skulle gøre det, så vi har klaret os bedst muligt.

Andreas lod sig heldigvis ikke kue af fyringen og var hurtig til at finde et nyt arbejde, som han stadig har i dag.

- Han arbejder som pakkeudbringer for GLS nu, fortæller Kathrine, som også har en anden god nyhed:

- Jeg har lige fået en fast læreplads, så min løn stiger løbende. Det ser lyst ud!

De ekstra penge har parret brugt på at få afviklet noget af deres omfattende gæld.

- Så kan vi få en helt ny, frisk start så hurtigt, som det er muligt, siger en tydeligt lettet Kathrine.

Forholdet reddet

Da 'Luksusfældens' eksperter første gang troppede op i parrets hjem, var Kathrine på nippet til at forlade Andreas, der nærmest var groet fast foran skærmen.

- Det slår gnister mellem os igen nu. Det går meget bedre, end det gjorde førhen, siger Kathrine

- Nu ved vi, hvor hinanden er, hvad vores situation er, og hvordan vi skal klare det hele. Vi er blevet meget bedre til at tale sammen, hvis der er et eller andet.

Kathrine og Andreas føler, at de har fået et nyt liv og en ny fremtid. Foto: TV3

Kathrine er ikke i tvivl om, at det bedste ved at deltage i programmet har været, at hele familien stadig er samlet den dag i dag. Hun beskriver det som at blive reddet på målstregen.

- Vi stod jo lidt til at skulle gå hver til sit. Det var sidste udkald, fortæller Kathrine.

- I dag er jeg rigtig glad. Jeg fortryder ikke noget. Det har 100 procent været det rigtige valg for os at være med i 'Luksusfælden'.

Nu fokuserer familien på, at Kathrine kan få færdiggjort sin uddannelse og nyder ellers bare hinandens selskab.

- Han har fået arbejde, jeg har fået læreplads, og vi er flyttet i ny, stor bolig. Jeg tænker næsten ikke, det kan gå bedre, siger Kathrine.