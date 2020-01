Nedtur for Janni Ree: Derfor har hun underskud

Det seneste regnskabsår har ikke været tilfredsstillende for Janni Ree, der må acceptere et underskud i perioden.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab i hendes firma Janni Ree ApS.

Årsagen til underskuddet skal findes i, at Janni Ree var gavmild med lønudbetalingerne i regnskabsåret, mens firmaets indtjening faldt i forhold til seneste regnskab.

Janni og Karsten Ree kommer formentlig ikke til at mangle noget, selvom hendes firma er ramt af underskud. Foto: Tariq Mikkel Khan

I regnskabsåret, der løb fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019, havde forsidefruen en bruttofortjeneste på 347.972 kroner. Det er noget af et fald i forhold til året før, hvor beløbet lød på 499.849 kroner.

Det har dog ikke fået Janni Ree til at holde igen med lønnen. Firmaet, hvor hun er den eneste ansatte, har udbetalt løn for 489.811 kroner. Det svarer til en månedsløn på 40.817 kroner - en månedlig lønstigning på 3317 kroner i forhold til året før. Det skal der så betales skat af.

Underskuddet betyder, at der nu er en negativ egenkapital i Janni Ree ApS. Beløbet lyder på minus 127.045 kroner.

'Vi har ryddet op'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Janni Ree, der i øjeblikket er på ferie i Peru. Hun ønsker ikke selv at udtale sig om regnskabet.

Hun henviser i stedet til Susanne Arvad fra Arvad Finanshus, der i 2019 er kommet til som hendes økonomiske rådgiver. Og ifølge hende er der en helt naturlig årsag til, at der i år er underskud i firmaet.

De har nemlig foretaget en række ændringer, siden Janni hyrede dem ind. Det betyder, at 'Forsidefruer'-deltageren ikke længere kører alle indtægter gennem sit firma.

- Vi mener, når man bogfører, at noget skal være i privat regi - noget får man som honorar, og det er en privat ydelse, og noget andet kan man lade køre igennem sin virksomhed, siger hun og fortsætter:

- Så der er simpelthen sket en omstrukturering i 2019, og det er egentlig også derfor, at resultatet er et underskud, som selvfølgelig er mindre tilfredsstillende.

Hun ønsker ikke at svare på, hvilke indtægter der kører gennem firmaet, og hvad Janni nu vælger at køre gennem sin privatøkonomi.

- Det er en fortrolig oplysning, så det kan vi ikke svare på, siger hun.

Ifølge Susanne Arvad får det ingen konsekvenser for firmaets fremtid, at egenkapitalen nu er i minus.

- Nej, det gør det ikke. Det er en almindelig tilpasning efter loven, der gør, at Jannis regnskab blev påvirket negativt i seneste regnskabsår, siger hun og slår fast, at de forventer, at det ændrer sig, når firmaet næste gang præsenterer nyt regnskab.

- Forventningerne til firmaets regnskab i år er selvfølgelig, at det ikke kommer ud med et underskud igen. I 2019 var det en oprydning, der forårsagede det underskud.

Lommepenge

Tidligere har Janni Ree åbnet op omkring sin økonomi over for Ekstra Bladet. Det skete i januar 2019, da hendes firma leverede regnskab efter det, som hun selv kaldte 'et godt år'.

Her fortalte hun, at Karsten betaler husleje, bil og lidt kostpenge. Resten betaler hun selv, og lønnen fra firmaet er derfor en slags lommepenge.

- Det kan man sige. Det er mine penge, jeg kan bruge på hår, makeup, tøj og rejser. Hvis vi skal på restaurant, eller han skal have nyt tøj, er det typisk mig, der betaler, sagde Janni Ree for et år siden.

Dengang fortalte hun også, at indtjeningen kommer fra hendes deltagelse i diverse tv-programmet samt hendes blog. Desuden havde hun i løbet af regnskabsåret udgivet bogen 'Golddigger - I think not'.

I løbet af 2020 kan Janni Ree opleves på skærmen i 'Forsidefruer' og 'Fangerne på fortet'. Privat er hun gift med rigmanden Karsten Ree, så mon ikke parret trods alt overlever underskuddet.

