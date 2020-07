Nedtur: Går millioner ned i løn

I 2018 kunne musikeren Burhan G - med det borgerlige navn Burhan Genc - i sin årsrapport for sit selskab GENC ApS fremvise en rekordstor indtjening.

Anderledes ser det dog ud i 2019, hvor popsangeren har måttet affinde sig med en noget mindre indtægt, end hvad han har været vant til.

Det skriver ugebladet Her&Nu.

Af GENC ApS' årsrapport, som Ekstra Bladet har gennemgået, fremgår det, at Burhan G i 2018 omsatte for omkring 6,79 millioner. Det tal faldt dog til 2,76 millioner i 2019, hvilket er et fald på mere end fire millioner.

Alligevel har Burhan G hevet en klækkelig løn ud til sig selv hver måned i 2019 - nemlig på omkring 264.000 kroner.

Stopper i 'X Factor'

I 2018 udbetalte Burhan G et udbytte til sig selv på hele tre millioner kroner, hvilket betød at han i 2018 havde en månedsløn til sig selv på 520.000 kroner.

Burhan G, der blandt andet er kendt fra hits som 'Jeg vil ha' dig for mig selv' og 'Kærlighed & krig', har denne sommer, som mange andre danske musikere, fået aflyst en række koncerter og festivaler.

I hvor høj grad det vil komme til at påvirke hans indtægter i det nye regnskabsår, er endnu uvist, men der er ingen tvivl om, at det vil kunne mærkes på kistebunden.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar til Burhan G's seneste regnskab.