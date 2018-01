Nedtur! Silas lukker butikken efter kæmpe underskud

Silas Holst har måttet indse, at hans GreenBurger-restaurant på Vesterbrogade i København ikke kan løbe rundt, og derfor har han set sig nødsaget til at lukke den efter kun seks måneder.

Det skriver Se & Hør.

Restauranten på Vesterbrogade er en ud af to restauranter, som Silas Holst sammen med en række forretningspartnere åbnede tilbage i 2016, hvor der udelukkende sælges plantebaserede burgere.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Kasper Staal Jørgensen, der er Silas' Holsts manager og forretningspartner hos GreenBurger, at restauranten på Vesterbrogade nu er lukket, og at det derfor kun er muligt at købe de veganske burgere i restauranten på Frederiksborggade.

- Restauranten på Vesterbrogade kørte helt økonomisk anderledes, end den vi har liggende på Frederiksborggade gør, og der har været et stort underskud, siger han til Ekstra Bladet.

Forkert placering

Ifølge Kasper Staal Jørgensen har det især været restaurantens placering, der har haft betydning for, at restauranten nu er blevet lukket.

- Vores produkt er jo tiltænkt to-tre procent af befolkningen, der er veganere, så det er et smalt marked, og der skal man åbenbart ligge lidt mere centralt, som Frederiksborggade gør - ved metro og Torvehallerne - for at det kan løbe rundt. Så vi besluttede at lukke restauranten, fordi den simpelthen ikke løb rundt. Den ville aldrig komme op på et niveau, hvor den kunne betale sine omkostninger.

Hvordan står det så til med den anden restaurant? Giver den overskud?

- Den er i overskud, men den kører ikke glimrende. Veganere er jo en hyper-trend i 2018, så det er noget, der er på vej frem, og der er vi jo nogle af de tidligste, der har været med på den bølge, siger han og fortsætter:

- Vi står ikke umiddelbart med tanker om at lukke den anden restaurant. Men restaurationsbranchen er hård, så restauranten kører for nu, siger Kasper Staal Jørgensen.

Ikke billigt

Selvom Kasper Staal Jørgensen ikke vil afsløre, hvor mange penge Silas Holst og de andre involverede parter har tabt ved lukningen af GreenBurger på Vesterbrogade, så understreger han, at det ikke har været billigt.

- Jeg vil ikke komme ind på, hvor mange penge, vi har tabt. Det kan man læse i regnskaberne, når de bliver offentliggjort. Men det er selvfølgelig ikke billigt, for restaurationsbranchen er hård.

Ifølge Kasper Staal Jørgensen har Silas Holst været indforstået med beslutningen om lukningen hele vejen igennem.

- Silas har også kunnet se, at det ud fra et økonomisk perspektiv har været oplagt at lukke restauranten, så han har været indforstået med, at det har været nødvendigt at lukke den for ikke at komme i større underskud, siger han.

Tilbage i 2016 annoncerede en glad Silas Holst, at han skiftede karriere og nu sprang ud som restauratør.

- Så kan det afsløres. Om cirka en måned åbner jeg sammen med tre dygtige mennesker denne burgerbar, skrev han på sin Instagram-profil tilbage i september.

- Jeg er spændt på, om folk får den samme reaktion, som jeg selv fik, første gang jeg smagte vores burgere, fritter, løgringe og is. Jeg blev vanvittigt overrasket over smagen, og hvor lækkert en burger kan smage, fortalte Silas Holst efterfølgende til Ekstra Bladet.

Noget tyder dog på, at danskerne ikke har taget helt ligeså godt imod GreenBurgers koncept, som Silas Holst ellers havde håbet på.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Silas Holst i forbindelse med lukningen, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.