Nedtur: Stresset Linse udskyder stort projekt

Linse Kessler er en kvinde med mange projekter i gang, og 'Familien fra Bryggen'-deltagerens seneste satsning er det veganske take away-sted Veganski.

Madbiksen skulle være åbnet i starten af november, men Linse Kessler valgte dengang at udskyde åbningen til begyndelsen af denne måned.

- Vi er ikke klar endnu. Vi skal lige øve os lidt mere, så vi udskyder åbningen en måned, fortalte hun til Realityportalen i starten af november.

Nu har hun dog en nedslående melding, hvis du går og glæder dig til at spise hos hende.

Åbningen kommer nemlig ikke til at ske i løbet af de næste dage. Det fortæller Linse Kessler, da Ekstra Bladet søndag aften møder hende forud for gallapremieren på 'Frost 2'.

- Den åbner først til januar, siger hun.

Dropper samarbejdspartner

'Familien fra Bryggen'-deltageren indrømmer også, at der var en god årsag til, at hun ikke blev klar til den oprindelige åbningsdag. Hun har nemlig stoppet samarbejdet med den kok, der skulle have lavet mad for hende.

- Der skete jo det, at hende jeg skulle have åbnet den med - jeg mødte hende jo også på et gadehjørne, hvor vi fik en god idé - var virkelig god til at lave mad til syv-otte mennesker, men ikke til 200. Og det kan det jo hurtigt blive til.

- Så i alt fordragelighed har jeg fundet ud af, at det ikke går. I aften (søndag aften, red.) har jeg en samtale med en kok, så jeg satser på at åbne i midten eller slutningen af januar, lyder det fra hende.

Linse har meget at se til for tiden, og hun indrømmer også, at hun til tider kan blive stresset over de mange projekter.

- Jeg har mange jern i ilden - også lidt for mange på én gang, men det var heller ikke meningen. Det var meningen, at det skulle have været delt lidt op. Det var jo også derfor, jeg udsatte det. Jeg kunne godt have fundet en 'lyn-kok', men så var det blevet sådan noget halvhjertet noget, siger Linse, som tror meget på, at spisestedet bliver en succes.

- Det bliver det fedeste i hele verden. Jeg skal jo også have noget at spise selv, og jeg kan ikke lave mad, griner hun.