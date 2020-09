Nej - jeg har ikke 'liket' Dennis Knudsen!

Kendisfrisøren Dennis Knudsens kontroversielle og stærkt kritiserede opslag om Sofie Linde, der senere blev slettet, fik tilsyneladende støtte fra en uventet front.

- Kære Sofie, hvorfor skulle hele Danmark og mange liderlige mænd og homoer se dine trusser? Var du også så fræk en pige som 18 år? skrev Knudsen blandt andet i opslaget på Instagram.

Inden opslaget blev slettet nåede skuespillerinden og 'Vild med dans'-værtinden Christiane Schaumburg-Müller at 'like' opslaget.

Flere var rasende over 'liket', der naturligt blev tolket som, at hun var enig i Dennis Knudsens synspunkter.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Christiane, der først fortæller, at hun ikke har liket opslaget. Da Ekstra Bladet sender hende et screenshot, hvor hendes 'like' fremgår, forklarer hun, at der må være tale om en fejl.

Christiane Schaumburg-Müller til Charity Catwalk. Foto: Jonas Olufson

Efterfølgende forklarede hun sig på Instagram til sine fans.

'Til dem der spørger, om jeg har liket Dennis Knudsens (ikke eksisterende) opslag ang. Sofie Linde. Så nej, det har jeg ikke. Jeg må have random liket det – i don’t know. Da jeg fik at vide, at jeg skulle have liket det (havde ikke engang bemærket opslaget), tjekkede jeg det, og det var væk. Pist væk', skrev hun.