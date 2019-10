Nervøs realitystjerne: Mit syn er sløret

Teitur Skoubo har stadig ikke fået en afklaring på, hvad hans blodrøde gyserøjne skyldes. Og nu er det begyndt at påvirke hans syn

- Selvfølgelig er jeg nervøs, det er jo det, jeg frygter allermest.

Sådan lyder det fra 'Paradise Hotel'-vinderen Teitur Skoubo om udsigten til, at hans efterhånden lange periode med blodige øjne kan medføre varige men.

Det er nu ti dage siden, at den mystiske lidelse opstod, og på det seneste er hans syn begyndt at blive sløret. Det skræmmende er, at han stadig ikke har fået svar på, hvad der er galt.

- Mine øjne er stadig røde. Ekstremt røde på nogle punkter, og det påvirker mit syn, så jeg ser lidt uklart. Det er noget, der kommer og går, så synet er ikke permanent sløret. I går, inden jeg gik i seng og var træt, var det ekstremt, og der var jeg sgu lidt nervøs, siger han til Ekstra Bladet.

Teitur fortæller, at han både tager øjendråber, som han skal bruge to gange om dagen, og smører salve på fire gange om dagen. Det har han gjort i en periode, men det har ikke hjulpet. I onsdags fik han foretaget en bakterietest, men han har endnu ikke fået svar.

- Jeg håber at få svar i morgen, fortæller han.

Havde aldrig set noget lignende

Han har fået tjekket øjnene fire gange, og det har ikke været en udpræget positiv oplevelse.

- Første gang fik jeg salven, den næste sagde, at det var allergi, og den tredje sagde, at han ikke havde set noget lignende i de ti år, han havde været læge. Jeg synes, det er vildt ubehageligt, siger han.

'Paradise Hotel'-vinderen håber, at hans læge kan hjælpe ham med at opklare mysteriet om de blodrøde øjne. Privatfoto

Da de blodrøde gyserøjne opstod, var han hjemme på Færøerne, men han er nu i Danmark, hvor andre realitystjerner som Lenny Pihl har moret sig kosteligt med at bilde folk ind, at Teiturs tilstand skyldes klamydia i øjnene.

Deres joke har nu hængt ved i mere end en uge, og selvom han er godt træt af, at folk på Instagram tror, at han har en kønssygdom i øjnene har han lært at leve med det.

- Deres joke er jo eksploderet, så jeg må også have lidt selvironi, siger Teitur Skoubo, der forhåbentlig bliver klogere mandag.