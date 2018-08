Niarn flygter fra dokumentar: - Her har ingen set mig som en fuld idiot

Niels 'Niarn' Roos har ikke haft behov for at se dokumentaren om hans nedtur igen

- Lad være med at drikke det, som om det er vand, bønfalder Niarns kammerat, mens rapperen bæller vodka direkte fra flasken.

Scenen stammer fra den dokumentar om den 38-årige danske rappers vanvittige misbrug og totale sammenbrud, som netop er vist på TV 2.

Her kunne seerne med egne øje se, hvor vildt et misbrug af sprut og stoffer, den succesfulde musiker havde. Et misbrug der først stoppe, da han i juni 2013 balancerede på kanten mellem liv og død.

- Det er ikke sjovt at se sig selv som et kæmpe fjols, siger Niels Roos, der selv har leveret bunkevis af de arkivoptagelser, som dokumentaren bygger på.

- Jeg har set dem alle sammen igennem, og jeg har selvfølgelig set den færdige dokumentar, før den skulle sendes. Derfor jeg ikke haft behov for at se den igen her til aften, siger han til Ekstra Bladet.

Niarn om TV 2-dokumentar: - Jeg har fortrudt

Som en total kontrast til det liv, han levede før 2013, bruger Niels Roos i aften tiden på at hygge om sin familie.

- Min kone er helt vild med Hjalmar Larsen - ja, og med Kim Larsen, for den sags skyld. Hjalmar spiller i Tivoli, og da hun spurgte, om jeg ville med, sagde jeg ja. Hun var sådan lidt - 'vil du virkelig det på den aften, hvor din dokumentar bliver vist?'. Men jeg har jo set den, og det behøver jeg ikke igen, siger Niels Roos og lægger ikke skjul på, at filmen har rippet op i de gamle minder.

- Faktisk synes jeg, at Tivoli er det perfekte sted et være. Her har ingen set mig som en fuld idiot på tv her i aften, siger Niels Roos, der kun selv skal høre så meget af Hjalmar Larsen, som hans lille datter orker.

Niels Roos og hans kone Asal, der har været med ham hele vejen. Foto: Mogens Flindt

- Jeg har lovet min kone, at jeg går hjem og putter vores datter, når hun er træt og har kørt nok i karusseller. Så kan min kone blive og høre mere musik, siger Niels Roos, der i dag lever af at holde foredrag om sit misbrug, som han også har skrevet en bog om.

I den nærmeste fremtid er han klar med et nyt show, hvor han fortæller de lidt mere muntre anekdoter fra sin karriere og tilsætter ny musik samt gamle hits i nye forklædninger.