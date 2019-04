Niarn hylder skuespiller med vild tatovering

Den danske musiker og rapper Niels 'Niarn' Roos har Ghita Nørby under huden - bogstavelig talt

- Jamen, jeg er kæmpe Ghita Nørby-fan!

Sådan lyder det fra Niels Roos, der nok er bedst kendt som rapperen Niarn, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen for at høre mere om hans nye og noget anderledes tatovering.

Mens mange hårde drenge får dødningehoveder under huden, er den 39-årige Roos gået en noget anden vej.

Han har nemlig fået foreviget sin barndomshelt Ghita Nørby på sin ryg.

- Jeg synes, at hun har haft så meget modvind på det seneste, så hvis man skulle have en Ghita Nørby-tatovering, så er det da det perfekte tidspunkt, slår han fast med et grin.

- Så hun ved, at der stadig er nogen derude, der elsker hende, siger han og tilføjer, at yndlingsfilmen er 'Baronessen fra benzintanken'.

- Den elsker jeg! Den kan jeg virkelig også relatere til, for jeg var en ung fyr med krudt i røven, der lige kunne sætte mig ind i, hvordan det ville være, hvis man pludselig skulle sidde pænt og spise ordentligt.

Niarn om TV 2-dokumentar: - Jeg har fortrudt

Det nye 'blæk' tog to en halv time hos West Bridge Tattoo på Vesterbro i København.

- En Ghita Nørby-tatovering er måske ikke lige dét, man forbinder med en stor rapper?

- Her i 2019 ser jeg nok også mest mig selv som en halvkedelig familiefar. Der er ikke meget stor, farlig rapper tilbage i mig, siger han med et stort grin.

Niels Roos og Asal Shahverdi. Foto: Mogens Flindt

Niels er far til en datter på fire med sin kone, Asal Shahverdi.

Niarn fik sin første tatovering for 21 år siden. I de følgende år er det blevet til en pæn slat - faktisk har han ikke tal på, hvor mange han har.

Team Ghita?

Direkte adspurgt om han var Team Ghita eller Team Iben i den famøse mediestorm, der opstod i kølvandet på Radio24syvs interview med den kendte skuespiller, kommer Niels Roos med et rigtigt politikersvar:

- Jeg er ikke rigtig Team Nogen. Det er en kunstner, der bliver sur på en journalist - det er hverken første eller sidste gang, vi kommer til at opleve dét. Jeg synes, det var voldsomt meget blæst op.

- Ghita har skullet høre på journalister i 64 år. Hun er træt af deres pis, vurderer han.

- Når man kommer op i den alder, siger man fra, hvis man ikke føler sig tilpas. Jeg kan også godt mærke det på mig selv.

Ghita Nørby om Radio24syv-journalist: Hun ville ødelægge mig

Trods sin store interesse for Ghita Nørbys film har Niels Roos har aldrig mødt Ghita - og vil faktisk også helst være fri.

- Dem, jeg er rigtig fan af, vil jeg faktisk helst ikke møde. Det er selvfølgelig sjovt og spændende, men omvendt bliver de også bare menneskelige, og nogle gange bliver man skuffet, konstaterer han.

Niels Roos har lige udgivet en ny single i eget navn. Udover musikken holder han også foredrag om den periode i sit liv, hvor han misbrugte stoffer og alkohol.