Nicki Bille indrømmer løgn

Den tidligere fodboldspiller 31-årige Nicki Bille og kæresten 18-årige Sofie Larsen skal ikke have et barn.

Det var en løgnhistorie, som parret valgte at sprede under en ferie i Berlin.

- Vi var i Berlin og flere journalister skrev til Sofie. Vi tænkte, at siden journalister alligevel skriver løgnehistorier, skulle de få en rigtig god én, siger Nicki Bille til Ekstra Bladet.

Et billede fra Nicki Billes Insta-story. Her skrev han - I hope you get pregnant - Jeg håber, du bliver gravid. Foto: Privat

I en SMS til Ekstra Bladet i juni skrev parret, at de ventede en baby til december.

'Vi glæder os helt sindssygt. Vi har kendt hinanden i tre måneder', skrev de.

Derudover fortalte parret, at de mødte hinanden i Dinos Legeland i Ishøj, og at Sofie Larsen opdrættede heste.

Det er heller ikke sandt.

- Vi er nok lidt for impulsive. Sofie og jeg mødte hinanden til en fest hjemme hos hendes far, som jeg er venner med, fortæller Nicki Bille.

Den skandaleramte fodboldspiller havde taget Sofie Larsen med på den røde løber til Zulu Comedy Galla, der kan ses på søndag på TV 2 Zulu og TV 2 Play.

Her fortalte parret, at de faktisk gerne vil have et barn.

- Jeg kunne godt tænke mig at blive gravid på et tidspunkt, fortæller teenageren Sofie Larsen, der kommer fra Helsingør.

Parret så meget forelskede ud på den røde løber til Zulu Comedy Galla. Foto: Mogens Flindt.

Afventer dom

Om kort tid skal Nicki Bille i retten for at modtage sin dom for en lang række lovovertrædelser.

I april blev Nicki Bille idømt fire måneders ubetinget fængsel for at have truet en cyklist med en luftpistol, vold mod en dørmand, trusler mod en sygeplejerske og besiddelse af kokain.

Nicki Bille føler selv, at han er på rette vej. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Nicki Bille dømt: Her er dommen

Ud over fængselsstraffen blev Nicki Bille dømt til at betale sagens omkostninger samt erstatning til både dørmand og sygeplejersken.

Nicki Bille og hans forsvarer valgte efter kort betænkningstid at anke dommen, der omhandler vold mod dørmand og trusler mod sygeplejersken. Da dommen er på under seks måneders fængsel, er det sandsynligt, at Nickie Bille kommer til at afsone med fodlænke.

- Hvis jeg får fodlænke på, så har vi mere tid til at ligge derhjemme og se film ... men det skal være en lærestreg for mig. Jeg glæder mig til at få det ud af verden, for jeg føler, at jeg er på rette spor, fortæller Nicki Bille på den røde løber.

Se også: Bille efter dom: - Jeg er fucking stærk mentalt

Skudt i juleferien

Men det stopper ikke her.

For kort efter jul blev han skudt i armen med et haglgevær i sit tidligere hjem på Sluseholmen i København. Her blev han hårdt kvæstet og måtte opereres.

I dag ser han lysere på sin situation.

- Jeg er begyndt at træne og spille fodbold. Min arm har det også meget bedre. Jeg er bare glad for, at jeg har en arm, siger Nicki Bille.

To personer blev anholdt i forbindelse med skyderiet og i første omgang sigtet for drabsforsøg. Den ene - en 30-årig rockersøn - nægtede sig skyldig og blev idømt en bøde på 3000 kroner for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og overtrædelse af våben-bekendtgørelsen. Der var tale om en tilståelsessag.

Sigtelserne mod den anden person - en 23-årig model - er frafaldet, udtalte hendes advokat tidligere til Ekstra Bladet.

Nicki Bille beskriver i dag selv episoden som et uheld.

Da Ekstra Bladet mødte Bille i slutningen af maj, viste han sin kvæstede arm frem. Foto: Per Lange

Bille efter skyderi: Det har ødelagt meget