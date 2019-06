Nicki Bille skal have barn med 18-årig

Nicki Bille skal være far, fortæller han til Ekstra Bladet

Fodboldspilleren Nicki Bille går en ny tid i møde.

I et par måneder har han og den 18-årige Sofie Larsen, der til daglig er hesteopdrætter, været kærester, uden at offentligheden har været bekendt med det.

Men det er langt fra den eneste store nyhed, 31-årige Bille gemmer på. Parret venter nemlig et barn sammen.

Det fortæller de til Ekstra Bladet.

'Vi glæder os helt sindssygt. Vi har kendt hinanden i tre måneder, og hvordan vi mødte hinanden er en ret sjov historie. Det gjorde vi nemlig i Dinos Legeland i Ishøj', skriver Nicki Bille i en besked til Ekstra Bladet.

Har fået ham på ret køl

Adspurgt hvorfor Nicki Bille er faldet for den 18-årige Sofie Larsen, er svaret klart.

'Hun er en pige, der tænker meget over tingene, som jeg selv også gør, og hun er meget taknemmelig og høflig og respektfuld. Og så ser hun jo pissehamrende godt ud og har været med til at få mig på rette spor', skriver Bille videre.

Lige nu er parret på en mini-ferie i Berlin. Her har de flittigt del ud af diverse restaurantbesøg, gåture og romantiske stunder på de sociale medier. Ifølge parret er de af sted for at fejre den kommende familieforøgelse.

'Vi tænkte, at vi havde fortjent en ferie sammen og give os selv en gave, eftersom vi skal have en lille ny til december', skriver Sofie Larsen i en besked til Ekstra Bladet.

Nicki Bille sammen med sin kæreste. Foto: Privatfoto

Nicki Bille og Sofie Larsen hygger sig i Berlin. Foto: Privatfoto

Dømt i retten

Nicki Bille har været en del i vælten den seneste tid. Tilbage i april blev han i Københavns Byret idømt fire måneders ubetinget fængsel for at have truet en cyklist med en luftpistol, vold mod en dørmand, trusler mod en sygeplejerske og besiddelse af kokain.

Ud over fængselsstraffen blev Nicki Bille dømt til at betale sagens omkostninger samt erstatning til både dørmanden og sygeplejersken.

Nicki Bille efter dommen i Københavns Byret. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Nicki Bille og hans forsvarer valgte efter kort betænkningstid at anke sagens forhold fire og fem, der omhandler vold mod dørmanden og truslen mod sygeplejersken. Da dommen er på under seks måneders fængsel, er det sandsynligt, at Bille kommer til at afsone med fodlænke.

Dommen kom efter en noget turbulent tid for Nicki Bille. Kort efter jul blev han skudt med et haglgevær i sit hjem i Sluseholmen i København. Her blev han hårdt kvæstet og ramt af skud i den ene arm.

- Alt, jeg foretager mig, minder mig om det. Det er pisse irriterende. Det har ødelagt meget af mit liv. Det må jeg indrømme, men jeg er positiv og glad, og jeg ser fremad. Jeg har altid været en fighter, sagde Nicki Bille, da Ekstra Bladet mødte ham til 'Vi elsker 90'erne' i Rødovre i slutningen af maj.

Her viste han også sin arm frem, som efterhånden er helet efter skudepisoden. Du kan se billedet herunder:

Nicki Bille viser sin arm frem efter skyderiet. Foto: Per Lange

Nicki Bille har sønnen Milas fra et tidligere forhold.