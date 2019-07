Nicki Bille til kæresten: Jeg håber, du bliver gravid

Den tidligere fodboldspiller fortalte ellers i sidste måned, at han og kæresten venter barn til december

'I hope you get pregnant' - jeg håber, du bliver gravid.

Sådan skriver den 31-årige tidligere fodboldspiller Nicki Bille i en såkaldt story på sin offentlige Instagram-profil i aftes til sin 18-årige kæreste.

Kærlighedserklæringen til kæresten Sofie Larsen, som han netop nu holder ferie med i Kroatien, kan læses af Billes knap 50.000 følgere på det sociale medie i nogle timer endnu.

Venter barn til december

Drømmen om en familieforøgelse virker dog noget mystisk, da det kun er en måned siden, at Nicki Bille og Sofie Larsen oplyste til Ekstra Bladet, at de venter barn til december.

'Vi glæder os helt sindssygt', skrev han i en besked fra Berlin, hvor parret, der ifølge Bille på daværende tidspunkt havde været sammen i tre måneder, holdt storbyferie.

'Vi tænkte, at vi havde fortjent en ferie sammen og give os selv en gave, eftersom vi skal have en lille ny til december', skrev Sofie Larsen i en anden besked til Ekstra Bladet.

Sofie Larsen og Nicki Bille sammen i Berlin. Foto: Privat

Men alt tyder altså på, at teenageren ikke er gravid.

Flere kilder tæt på Bille har da også uafhængigt af hinanden oplyst til Ekstra Bladet, at nyheden om graviditeten var en joke.

Der er da heller ikke antydningen af en bule på den 18-årige Sofie Larsens mave, som både hun og hendes knap dobbelt så gamle kæreste flittigt har vist frem på sociale medier.

Nicki Bille har sønnen Milas fra et tidligere forhold.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Nicki Bille og Sofie Larsen, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Nicki Bille skal have barn med 18-årig

I biluheld

En række ferier med kæresten er ikke det eneste, Bille har fået sommeren til at gå med.

For knap to uger siden var han involveret i en voldsom bilulykke på Amagermotorvejen, der sendte fem personer på hospitalet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var det Bille selv, der førte bilen - en blå Mercedes 300 - der, efter alt at dømme, kørte ind i en bil, der holdt for rødt i lyskrydset ved sammenfletningen ved Amagermotorvejen og Centrumforbindelsen.

Efterfølgende blev en 31-årig mand anholdt i forbindelse med ulykken, oplyser Københavns Politi i dag til Ekstra Bladet.

Vedkommende er siden blevet løsladt, og politiet kan ikke oplyse, hvorfor han blev anholdt.

Uheldet kommer i kølvandet på en turbulent tid.

I april blev Nicki Bille i Københavns Byret idømt fire måneders ubetinget fængsel for at have truet en cyklist med en luftpistol, vold mod en dørmand, trusler mod en sygeplejerske og besiddelse af kokain.

Nicki Bille dømt: Her er dommen

Ud over fængselsstraffen blev Nicki Bille dømt til at betale sagens omkostninger samt erstatning til både dørmanden og sygeplejersken.

Nicki Bille og hans forsvarer valgte efter kort betænkningstid at anke sagens forhold fire og fem, der omhandler vold mod dørmanden og truslen mod sygeplejersken. Da dommen er på under seks måneders fængsel, er det sandsynligt, at Bille kommer til at afsone med fodlænke.

Skudt i juleferien

Et par måneder forinden blev han kort efter jul skudt med et haglgevær i sit tidligere hjem i Sluseholmen i København. Her blev han hårdt kvæstet og ramt af skud i den ene arm.

To personer blev anholdt i forbindelse med skyderiet og i første omgang sigtet for drabsforsøg. Den ene - en 30-årig rockersøn - nægtede sig skyldig og blev i sidste uge idømt en bøde på 3000 kroner for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og overtrædelse af våben-bekendtgørelsen. Der var tale om en tilståelsessag.

Sigtelserne mod den anden person - en 23-årig model - er frafaldet, oplyste hendes advokat til Ekstra Bladet.

Nicki Bille beskriver i dag selv episoden som et uheld.

Blev sigtet for drabsforsøg på Nicki Bille: Sådan gik det rockersønnen og modellen

Alligevel har episoden haft store omkostninger for ham.

- Alt, jeg foretager mig, minder mig om det. Det er pisse irriterende. Det har ødelagt meget af mit liv. Det må jeg indrømme, men jeg er positiv og glad, og jeg ser fremad. Jeg har altid været en fighter, sagde Nicki Bille i slutningen af maj.

Her viste han også sin arm frem, som efterhånden er helet efter skudepisoden.

Bille efter skyderi: Det har ødelagt meget

Trods den seneste tids skandaler har Bille, der har en fortid hos klubber over hele Europa såsom Reggina, Villarreal, Rosenborg, Evian og Lech Poznan, ikke helt opgivet drømmen om at spille fodbold.

Han har opgivet at spille i Danmark, men han har forsøgt sig på mere eksotiske breddegrader.

- Det bliver nok nogle alternative lande. Jeg har snakket meget med klubber i Thailand. Det kunne jeg godt finde på at prøve, lød det fra Bille, da Ekstra Bladet mødte ham i maj.