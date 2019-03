Nicki Billes lejlighed solgt på rekordtid

Der har været stor efterspørgsel efter Nicki Billes lejlighed.

Efter blot 14 dage på markedet blev ejendommen ganske ekstraordinært solgt for mere, end den var sat til salg for.

Det skriver Boliga.

Den 31-årige fodboldspiller satte lejligheden i Sydhavnen i København til salg i februar, omkring to måneder efter tre personer forsøgte at slå ham ihjel selvsamme sted.

Nicki Bille blev skudt i underarmen med et haglgevær og måtte efterfølgende have fjernet 40 hagl.

Fed gevinst

Udbudsprisen var 3.695.000, men den blev solgt 1. marts for 3.705.000.

Det fremgår af det nye skøde, viser Ekstra Bladets research i Tingbogen.

Lejligheden er i to etager og har udsigt og altan ud til vandet. Foto: Estate Sydhavnen

Således foretog Nicki Bille en givtig investering, da han i 2012 købte den 77 kvadratmeter ejendom i stuen for 2.495.000 kroner.

Fortjenesten fra salget også mere end nok til at finansiere tilbagebetalingen af et realkreditlån på to millioner. Nicki Bille optog lånet i forbindelse med købet.

Sag udskudt

Af skødet fremgår det, at den nye ejer har overtagelse første juni. Nicki Bille har i folkeregisteret stadig adresse ved lejligheden i Sydhavnen.

Tidligere i marts blev Nicki Billes retssag udskudt grundet sygdom.

Billes retssag udskudt til slutningen af april

- Han er jo blevet skudt. Uden at være læge så har han det ikke godt, sagde hans forsvarer, Asser Gregersen.

Nicki Bille står tiltalt i fem forskellige forhold fra 22. oktober til 27. januar

Fem forhold

Nicki Bille er tiltalt for at have truet en person med en luftpistol i indre København 22. oktober sidste år samt for at bære pistolen uforsvarligt og være i besiddelse af 0,26 gram kokain.

I en anden sag fra december sidste år er han tiltalt for at have slået en dørmand med knytnæve en eller to gange.

Senest kom det frem, at han også er tiltalt for at true en sygeplejerske på Rigshospitalet i forbindelse med behandling, efter han blev skudt kort efter jul i sin lejlighed i Sydhavnen.

Sagen skal køre 25. og 26. april.

