Nicolaj Kopernikus: - Det er en alvorlig sag

Han bunder rå æg for at smøre stemmen efter en lang dag i retten, håret sidder snorlige og slikket tilbage, og så pudser han sine kollegers sko.

Men den dybt polerede overflade er efterhånden ved at krakelere, og kanterne er begyndte at flosse for den excentriske advokat Svend-Erik Wiesén, der fortsætter sin camouflering af lyssky forretninger for den kriminelle underverden, i anden sæson af thrillerserien 'Advokaten'.

Til at genoptage rollen er atter Nicolaj Kopernikus.

- Svend-Erik er en virkelig, virkelig presset mand. Hans klienter er hårdkogte kriminelle og forfærdelige mennesker, som han er blevet så involveret i, at han ikke længere har noget valg, forklarer den 52-årige skuespiller.

Nicolaj Kopernikus ses her i rollen som den excentriske advokat Svend-Erik Wiesén i anden sæson af thrillerserien 'Advokaten'. Foto: Viaplay/Free

- Jeg og instruktørerne snakkede om, hvorvidt man måske skulle tage noget af alt det strømlinede ud i hans kontor, hans omgivelser og ham selv. Men det slap vi igen. For imaget udadtil er noget af det sidste, man slipper, når man er presset til det yderste indeni.

Den excentriske facon og slipseknuden, som strammer mere og mere, ligger langt væk fra Nicolaj Kopernikus selv, så det er en gave for den rutinerede skuespiller at dykke ned i en andens psyke og i en helt anden branche.

I 'Advokaten' gør Svend-Erik Wiesén alt for at beskytte sine klienter, uanset hvad de har på samvittigheden.

- Jeg ville selv personligt være alt for følelsesmæssigt involveret til at være advokat og måske skulle stå i situationer, hvor jeg skulle forsvare noget, som var åbenlyst forfærdeligt, siger han og fortsætter:

- Men jeg har stor respekt for dem, der kan. Det er et vigtigt job, som sikrer, at vi ikke begår selvtægt, siger Nicolaj Kopernikus.

En alvorlig sag

Indspilningerne foregik i Finland fra april til august sidste år, og der blev de sparsomme fridage blandt andet brugt på at udforske hovedstaden Helsinki på elektriske løbehjul sammen med kollegerne Thomas Bo Larsen og Johannes Lassen, som også medvirker i serien.

Men dette forår har - ligesom for mange andre - set mere stille ud for Nicolaj Kopernikus grundet coronasituationen.

- Jeg er i gang med at arbejde på forskellige projekter, som jeg sådan set godt kan arbejde videre med og ellers holder jeg møder med distance. Men jeg er ikke på optagelser, og jeg har også mistet en masse forskelligt arbejde, siger han og fortsætter:

- Jeg er ikke den hårdest ramte. Men det er en alvorlig sag, og man må virkelig ikke underkende, at vi har et super godt og meget velfungerende film-, tv- og teatermiljø i Danmark, som udlandet skeler til. Det er bestemt ikke et brand, man kommer gratis til. Det er virkelig vigtigt, at man holder hånden under kulturlivet, så vi ikke mister det, vi har bygget op. Det ironiske er jo, at vi mere end nogensinde har brug for kulturen.

Anden sæson af 'Advokaten' kan i øjeblikket ses på Viaplay.