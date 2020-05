Niels Hausgaard: Det nytter ikke at brokke sig

75-årige Niels Hausgaard glæder sig til 1. september.

Den dag håber den nordjyske troubadour, som på det tidspunkt vil være fyldt 76 år, at kunne genoptage den turne, som han måtte indstille, da Danmark i marts lukkede ned. 30 jobs venter forude.

Og har man billet til en af de koncerter, der er blevet rykket til efteråret, kan man se frem til en anden oplevelse i forhold til de koncerter, der blev gennemført tidligere på året.

– Jeg har brugt noget af tiden de seneste måneder på at lave et nyt repertoire, fordi jeg synes, at en del var blevet forældet i forhold til, hvad der nu fylder i folks hoveder. Og hvad der fylder i publikums hoveder, fylder også i mit. Jeg glæder mig til at komme ud at spille igen. Jeg savner publikum. Jeg ville aldrig kunne lave en drive in-koncert, for publikum er mit materiale. Jeg tror ikke, jeg ville kunne få koncert gennem bilruderne. Men jeg har da set, hvor dygtigt for eksempel Annika Aakjær har gjort det, siger han og fortsætter:

– De seneste måneder har da været ualmindeligt trælse og har haft store konsekvenser for mange. Men selvom jeg er gammel, har jeg ikke været så hårdt berørt. Her Nordjylland er vi jo sluppet nådigt. Det værste er uvisheden og det, at man ikke kan lægge planer. Og nu er jeg jo ikke sådan en, der plejer at tage sydpå om sommeren.

– Så ingen aflyst tur til Mallorca?

– Nej, der skulle jeg da godt nok have mange penge for at rejse hen, siger Hausgaard.

Bagklogskab dur ikke

– Coronasituationen har fyldt meget, men jeg har valgt at rette ind efter reglerne, selvom jeg altså ikke er socialdemokrat. Nogen skal jo tage en beslutning om, hvad der skal gøres. Det kan ikke nytte noget at brokke sig, og de bagkloge kan ikke bruges til noget.

– Nu er landet blevet åbnet for tyske og norske turister, der plejer at fylde en del i den del af landet, hvor du bor. Hvad tænker du om det?

– Jeg har ikke noget mod turister, men vi har en tendens til at invitere flere, end vi har stole til. Jeg ville meget gerne have, at der kom mere kvalitet i turismen. At der blev satset på kvalitet frem for kvantitet, men det kommer næppe til at ske. Mange i den branche er styret af grådighed og det ændrer sig næppe, selvom livet nok bliver helt anderledes – og måske bedre – efter de seneste måneder, siger han og slutter af med følgende konstatering:

– Jeg vil gerne ud at spille igen, men egentlig har jeg ikke så meget at brokke mig over. Jeg har et godt liv.