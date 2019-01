Nikita Klæstrup presser kæresten: - Det er den eneste måde han får dem på

Det var en storsmilende Nikita Klæstrup, der fredag gæstede den røde løber ved Reality Awards.

Den smukke forfatter og blogger havde sin kæreste Casper Kofod med under armen, som hun har været sammen med i et halvt år.

Men selvom det går godt mellem de to, er der endnu ikke planer om, at de skal dele adresse. Noget, som Nikita Klæstrup ikke er specielt tilfreds med.

- Tak, fordi du spørger, sagde hun til Ekstra Bladet efter spørgsmålet om, hvorvidt de to snart skal flytte sammen.

- Ja, det lægger jo kun mere pres på, så tak, lød det fra Casper Kofod, der umiddelbart virkede til at være den tilbageholdende, når det kom til planerne om et fælles hjem.

Men Nikita Klæstrup lader sig ikke slå ud af sin kærestes forbehold. Hun har nemlig lagt en plan for, hvordan de to skal komme til at flytte sammen.

- Jamen, det er meget simpelt. Hvis han vil have sin garderobe tilbage, så bliver vi nødt til at flytte sammen.

- Det er den eneste måde, han kan få sine sweatshirts og hoodies for sig selv, fortalte hun til det omtalte awardshow.

Nikita og Casper er meget glade for at tage til events sammen. Foto: Mogens Flindt

Ikke mere snak om bryster

Nikita Klæstrup fik på aftenen mange spørgsmål om sin påklædning, der ifølge flere medier ikke levede op til det 'frække' look, man ellers har set hende i på den røde løber.

- For mig har det bare været irriterende at hver gang, jeg tager til et event, så kommer der en artikel om mine bryster. Altså, helt ærligt. I get it, jeg har en krop, kom over det, forklarede hun.

Hun vidste dog ikke, om de mange artikler ville resultere i, at hun ALDRIG vil dukke op i en nedringet kjole, men for nu var hun lidt træt af, at det var det eneste, hun blev spurgt til.

Nikita Klæstrup var primært taget med til showet for at opleve den vilde 'kaos'-stemning, som hun beskrev den, og for at støtte sin søster, Sasha Klæstrup, som var nomineret i kategorien årets bryster.

