Nikita Klæstrup: Så mange penge har jeg på kontoen

Hvor mange penge har de kendte egentlig stående på kontoen?

Det kan være svært at gætte sig frem til, når man ikke aner, hvor indbringende de mange kontrakter med reality-tv egentlig er. I en ny podcast lavet af Reality Tjek fortæller Nikita Klæstrup dog helt ærligt, hvor mange penge hun har på sin konto.

Tavshedspligt

Spørgsmålet blev stillet i forbindelse med en samtale om, hvor meget reality-deltagerne må afsløre om et program, før det er blevet sendt på tv.

Her fortæller Nikita Klæstrup, at hun skal betale et stort beløb til TV3, hvis hun afslører noget om 'Divaer i Junglen', som hun i øjeblikket deltager i.

- Jeg kommer til at skylde TV3 en masse penge.

- I alle kontrakter, når det handler om at lave tv, der skriver man under på en tavshedspligt. Så er det åbenbart forskelligt, hvor meget man kommer til at skylde, men jeg kan godt love, at jeg ville komme til at skylde TV3 et beløb, som jeg ikke har lyst til at skylde TV3, og et beløb som bestemt ikke er på min bankkonto på nuværende tidspunkt.

- Hvor meget er der på din bankkonto på nuværende tidspunkt?

- På nuværende tidspunkt har jeg... Jeg tror 5000 på min bankkonto.

- Så det er mere end 5000, det kan jeg godt afsløre, siger Nikita Klæstrup med et grin.

Nikita Klæstrup med sin kæreste til Zulu Comedy Awards i 2018. Foto: Mogens Flindt

Aktuel på tv

I øjeblikket deltager Nikita Klæstrup i programmet 'Divaer i Junglen' på TV3, hvor 10 danske divaer kæmper med hinanden i to hold, og skal igennem en række prøvelser.

Programmet finder sted i en jungle, og deltagerne bliver sendt hjem en efter en. Den diva, som står alene tilbage, vinder 100.000 kroner.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nikita Klæstrup, som dog ikke ønskede at medvirke i denne artikel.

