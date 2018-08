Nikita udråbt som tv-vært: Nu afslører hun sandheden

Nikita Klæstrup har hverken be- eller afkræftet, at hun skulle være vært på 'Ex on the Beach'. Før nu

Skal Nikita Klæstrup være vært på tv-programmet 'Ex on the Beach', som det har lydt i løbet af foråret?

Svaret er et rungende nej.

Det fortalte en veloplagt Nikita Klæstrup, da hun gæstede snigpremieren på programmet, som har premiere på mandag.

- Er det ikke skuffende, lød det indledningsvis med et grin fra Nikita Klæstrup.

Nikita Klæstrup med kæresten Casper Kofod. Foto: Olivia Luftlund

Skal promovere

Undervejs i optakten til programmet har Nikita Klæstrup ellers delt billeder og videoer af sig selv på Mauritius, hvor 'Ex on the Beach' blev filmet i foråret. Men det er ikke ensbetydende med, at man er vært for et tv-program.

- Jeg er med til at repræsentere programmet på de sociale medier. Så jeg kommer til at sidde og lave nogle små videoer, hvor jeg kommenterer på det, og det bliver rigtig hyggeligt.

- Så du er en slags gæsteblogger?

- Ja, det kan man vel godt sige. Jeg får lov at tage fat på nogle ting, der sker i programmet og kommentere på dem. Det bliver på 'Ex on the Beach's kanaler, men jeg har også lavet noget på mine egne.

- Så selve programmet. Det er du slet ikke med i alligevel?

- Nej, desværre ikke. Men jeg fik lov at være inde i huset og hilse på alle. Jeg elsker, når jeg får lov at komme lidt 'behind the scenes', sagde Nikita Klæstrup, som var taget til snigpremiere med kæresten Casper Kofod.

Nikita Klæstrup har over 200.000 følgere på Instagram, så på den led skal hun nok få spredt budskabet om programmet, der første gang vises i en dansk udgave, og som kan ses på dplay.