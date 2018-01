Nikolaj Lie Kaas - 'en ironisk kæmpe idiot'

Herhjemme har han i mere end et årti været en af de mest fremtrædende skuespillere, men i udlandet er det først nu, de skal lære at udtale Nikolaj Lie Kaas' navn.

Se også: Lisbet Dahl: - Han stak mig en lige venstre

For selv om karrieren har kørt på skinner i Danmark, har det taget lang tid for skuespilleren at finde lysten til at prøve sig selv af uden for landets grænser.

- Det var først for to år siden, at jeg helt oprigtigt kunne mærke, at jeg havde lyst til at gå den vej, fortæller Nikolaj Lie Kaas til Ritzau.

- Det er ellers ofte, når man er ung, at man har gejsten til, at der skal ske noget i udlandet. Men det der med også at tro på det og gøre noget ved det, det er noget andet, siger skuespilleren.

Nikolaj Lie Kaas har igennem årtier markeret sig i danske produktioner. Heribland i rollen som Carl Mørck i Jussi-Adler Olsens serie om Afdeling Q. Foto: Mogens Flindt

Spillede højt spil

Den 19. januar kan han ses i den stort anlagte serie 'Britannia', der sendes på HBO Nordic. Det er Nikolaj Lie Kaas' første store rolle i en udenlandsk produktion.

Se også: Lie Kaas tilbage i værtsrollen: Snaver Ghita Nørby i gulvet

Egentlig havde han været til casting på en amerikansk spillefilm, men da manuskriptet til serien dukkede op, besluttede hans agent sig for at spille højt spil.

- Hun sagde til folkene bag 'Britannia', at jeg ikke gik til castings, nok fordi jeg havde den anden film i baghånden. De kunne tilbyde mig rollen eller lade være, siger Nikolaj Lie Kaas.

Det viste sig at være et klogt sats. Ikke nok med at Nikolaj Lie Kaas landede rollen, den endte også med at blive markant større, end det egentlig var planlagt.

Se også: Nu taler Nikolaj Lie Kaas om tiden som Carl Mørck

Ved en middag, hvor hele holdet blev samlet, forud for at serien skulle optages, kom den danske skuespiller til at sidde til bords med en mand, han svingede rigtig godt med.

- Jeg vidste ikke rigtig, hvem han var, men vi sad længe og snakkede og var meget ironiske og sarkastiske i humoren, og vi grinede meget. Det er sjældent, jeg løber ind i nogen, der har den samme sorte humor som mig selv.

- Det viste sig at være ham, der skrev serien, og han skrev så min rolle om til at være en ironisk og sarkastisk kæmpe idiot, noget, han sikkert er blevet inspireret til fra vores møde. Det gik fra, at jeg havde fem siders manuskript med en replik her og der til at være 19 siders dialog i det første afsnit, siger Nikolaj Lie Kaas.

Foto: Mogens Flindt

Behandlet anderledes

I serien, der foregår i år 43 efter Kristus, spiller han den keltiske druide Divis, der som den eneste har forudset den romerske invasion.

'Britannia' er optaget i Wales og Prag over seks måneder fra sommeren 2016 og indtil december samme år.

Se også: Nikolaj Lie Kaas' datter bliver filmstjerne

Der var flere ting, der kom bag på den danske skuespiller.

- Man bliver behandlet anderledes uden for settet. Det tog en måned, før jeg fandt ud af, hvorfor jeg altid blev kørt alene frem og tilbage til optagelserne, men det var åbenbart, fordi ingen måtte køre med mig, selv om vi skulle det samme sted hen. Der måtte jeg sige til dem, at jeg ikke havde noget imod at køre sammen med mine kolleger, fortæller han.

- Der gik også lang tid, før jeg fandt ud af, at min trailer var dobbelt så stor som flere af de andre skuespilleres, og at de ovenikøbet delte deres. Og det er altså skuespillere, som jeg har set på film og ser op til, og som jeg synes, er langt større stjerner, end jeg er, siger Nikolaj Lie Kaas, der blandt andet spiller sammen med David Morrissey og Kelly Reilly i serien.

Trine Dyrholm og Nikolaj Lie Kaas i ny dansk filmperle

Hvad rollen i den ambitiøse serie, der har fået flere til at hviske 'den nye 'Game of Thrones'', kommer til at betyde på sigt, tør den 44-årige skuespiller ikke spå om. Lige nu nyder han bare, at han har kastet sig ud i det ukendte.

- Jeg havde sat mig for, at jeg gerne ville prøve at lave noget i udlandet, så jeg er virkelig taknemmelig for, at det skete. Det bekræfter, at hvis man virkelig indstiller sin hjerne og sine drømme på, at noget skal ske, så kan man godt opnå det - selv i min alder, siger han.

'Brittania' har premiere på HBO Nordic fredag den 19. januar, hvor hele sæsonen er tilgængelig.