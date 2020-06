Nikolines kække svar til Joy

- Det er forbløffende, at hun ikke for længst har sendt mig en Merci-chokolade, lyder det som svar til kulturministeren fra den kontroversielle rapper

Rapperen Nikoline og kulturminister Joy Mogensen er raget uklar i forhold til, om det ligger inden for kunstens og ytringsfrihedens rammer, at Nikoline har købt web-domænet joy-mogensen.dk og bruger det som platform til at fyre en kontroversiel og grænseoverskridende musikvideo med eksplicit seksuelt indhold af.

Joy Mogensen udtaler til Ekstra Bladet, at hun bestemt ikke mener, det ligger inden for skiven, når hendes navn bliver brugt til dette formål.

- Kunstnerisk frihed og ytringsfrihed er fundamentale værdier. Og man må lave alle de provokationer, man vil. Men man bør ikke gøre det i andres navn. Det er et principielt spørgsmål her, nemlig at alle mennesker har ret til at bestemme over, hvordan deres eget navn bruges på nettet, siger Joy Mogensen.

Nikoline kalder sangen 'Gourmet' og den tilhørende musikvideo for sin mest udfordrende udgivelse til dato. Foto: Manuel Alberto Claro

At kunstnerisk frihed og ytringsfrihed er fundamentale værdier er Nikoline tilsyneladende enig i, men i stedet for at beklage sig over, at hendes navn bruges til grænseoverskridende kunst, burde ministeren takke hende, meddeler rapperen i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

'I modsætning til ministeren har jeg formået at sætte kunst øverst på dagsordenen. Det er forbløffende, at hun ikke for længst har sendt mig en Merci-chokolade og et kæmpe tak,' lyder det fra Nikoline.

Det har ikke været muligt at få svar på, om Nikoline har tænkt sig at rette sig efter kulturministerens krav om at droppe brugen af joy-mogensen.dk.

I skrivende stund kan Nikolines video stadig ses på det omstridte web-domæne.

Joy Mogensen og Socialdemokratiet vil gå til Klagenævnet for Domænenavne, hvis ikke Nikoline stopper med at benytte domænet www.joy-mogensen.dk. Foto: Stine Bidstrup

Da musikvideoen og hjemmesiden blev lanceret, skete det med en stikpille til kulturministeren og hendes politik.

'Jeg er perler for svin, og jeg er ikke kommet for at please med tomme kalorier. Imens nogle synes, det er upassende at tale om kunst i disse tider, synes jeg, det er vigtigere end nogensinde,' skrev Nikoline i sin pressemeddelelse og tilføjede, at det var en 'flabet hentydning til kulturministerens omdiskuterede passivitet og 'smag'.

Politianmeldt

Nikoline debuterede i 2017, hvor sangen 'Flertallet er dumme' startede en debat om ytringsfrihed.

I musikvideoen til nummeret brugte hun billeder af tidligere politikere som skydeskive, herunder Helle Thorning-Schmidt, Anders Fogh Rasmussen og Anders Samuelsen.

Sangen og videoen ramte så hårdt, at Dansk Folkeparti politianmeldte hende, og Socialdemokratiet forsøgte at sagsøge Nikoline. Politiet endte dog med at afvise sagen.

