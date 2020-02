Nøgen Ibi trender på pornoside

Det vakte stor opsigt, da tv-vært Ibi Støving under Zulu Awards 2020 valgte at smide tøjet og indtage scenen splitterravende nøgen for at slå et slag for kropspositivsme.

Stuntet er siden blevet omtalt i flere udenlandske medier, mens det samtidig også har været et af de helt store samtaleemner i medierne herhjemme.

Men hendes optræden til Zulu Awards har nu også fået en noget uventet konsekvens. Ifølge B.T. er Ibi Støving, der er vært på TV2 Zulu-programmet 'Date mig nøgen', nemlig lige nu et hit på pornosiden Pornhub.

Det samme viser en søgning, som Ekstra Bladet har lavet, hvor både ordet 'Ibi Støving' og den forkerte stavemåde 'Ibi Støvring' er blandt de ord, der er blevet søgt allermest på på pornosiden de seneste dage.

Her har flere danskere altså tilsyneladende gerne villet se mere af Ibi Støvings krop, men søgningerne leder altså ingen steder hen, da der på siden er nul resultater for Ibi Støving.

Ibi nøgen på scenen. Foto: Per Arnesen/TV2

Vigtigt budskab

Ifølge IBi Støving selv stillede hun sig på scenen uden tøj på under Zulu Awards for at komme med et helt særligt budskab.

- Jeg står her for at tale til dem, der dealer med krops-issues derude. Jeg vil meget gerne henvende mig til kvinder og unge piger i det her land. Du er unik og smuk, og du gør med din krop, hvad fanden der passer dig, sagde Ibi blandt andet fra scenen under Zulu Awards.

Den udtalelse uddybede hun senere på Instagram.

'I går gik jeg ud i mangfoldighedens tegn og stod ved vores program 'Date mig nøgen' og de forskellige kroppe, der findes i Danmark. Vi er alle forskellige. Nogle har aldrig farvet hår, nogle har silikonebryster, nogle har fået taget silikonen ud, nogle er piercede, nogle har tatoveringer, nogle har fået numseløft, andre træner meget, nogle slet ik. Jeg talte om, at man er smuk, som man er. MEN OGSÅ I ALLERHØJESTE GRAD OM, AT MAN SKAL GØRE, HVAD DER PASSER EN. Så længe man passer på sig selv og ikke lader sig diktere af andre mennesker og deres meninger', skrev hun på sin profil og fortsatte:

'Piger og drenge, mænd og kvinder, transkønnede og alle dem imellem skal alle føle, at vi må være her på jorden - uanset hvordan vi ser ud, og uanset hvad vi gør med vores kroppe. Det er vores egen. Og jeg gider egentlig ikke diskutere min krop, og hvad jeg render rundt og laver med den: mit budskab er netop: Gå ik op i, hvad andre mener', skriver hun videre.

Ekstra Bladet har de seneste dage forsøgt at få en kommentar fra Ibi Støving, men hun har ikke ønsket at komme med yderligere kommentarer til sin optræden til Zulu Awards.

