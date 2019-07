Nøgenchok på festival: Dansk sangerinde smider pludselig toppen

Freja Kirk overlod ikke meget til fantasien under sin optræden fredag aften

Da den danske sangerinde Freja Kirk fredag aften indtog festivalen Musik i Lejet i Tisvildeleje, overlod hun ikke meget til fantasien.

Midt under sin koncert valgte hun nemlig at smide toppen, så hendes bryster var helt blottede - til stor begejstring for det fremmødte publikum, der kvitterede med jubelbrøl og store klapsalver og kunne nyde resten af koncerten til synet af svajende bryster.

Du kan se videoen af øjeblikket herunder:

Forud for koncerten gik Freja Kirk til tasterne på de sociale medier. Her lagde hun ikke skjul på, at hun glædede sig til at indtage scenen til 'Musik i Lejet'.

'Det her er mig, der forsøger at forklare, hvordan jeg har det med i aften. Musik i Lejet klokken 18.15 - jeg kan ikke vente', skrev hun til et billede af sig selv.

Og der hersker i hvert fald ingen tvivl om, at Freja Kirk gav den hele armen under koncerten.

Skal snart giftes

Freja Kirk danner privat par med skuespilleren og modellen Sus Wilkins, der blandt andet er kendt fra TV2 Zulu-serien 'Perfekte Steder'. I december blev de forlovet under en ferie i Caribien, og brylluppet skal efter planen stå indenfor de næste to år - i udlandet vel at mærke.

- Vi har fundet landet, men vi har ikke sagt det højt endnu. Vi holder det hemmeligt lidt endnu, hvor det skal være, har Sus Wilkins tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

– Det bliver enten næste år eller 2021 på et eller andet tidspunkt – vi tager det stille og roligt. Nu går vi bare og er forlovede, og jeg går og kigger på den her ring hver dag, fortalte Sus og viste stolt den glimtende guldring frem.

Freja Kirk har tidligere deltaget i musikprogrammet 'Voice – Danmarks største stemme', hvor hun blandt andet gjorde sig bemærket med fortolkningen af Gnarls Barkley-hittet 'Crazy'. Derudover står hun bag flere sinlger - heriblandt 'Fine Things' og 'Young Nights' samt albummet 'Monophobia'.