Nøgenprogram er tilbage: Her er Ibis største turn-off

Første sæson af TV2 Zulu-programmet 'Date mig nøgen' var en kæmpe succes. Det blev faktisk tv-stationens mest sete og omtalte programserie siden 2011.

Det oplyser TV2 til Ekstra Bladet.

I 'Date mig nøgen' stiller programmets deltagere sig nøgne frem i håbet om at komme på date og i sidste ende med at finde kærligheden.

Værten på programmet, Ibi Makienok, var så glad for at være en del af første sæson, at hun uden at tøve napper en sæson mere.

- Jeg har fået så mange positive henvendelser siden første sæson. Jeg vil gerne slå et slag for mangfoldigheden, og det synes jeg netop, at vi er med til at gøre med 'Date mig nøgen, siger Ibi til Ekstra Bladet og uddyber:

- Det er et personligt program, som jeg er super stolt af at være vært på.

'Date mig nøgen' får snart premiere på TV2 Zulu. Foto: Per Arnesen/TV2 ZULU

Ibi har også modtaget flere personlige beretninger om programmets indvirkning, blandt andet fra en ung pige, som har fået det bedre med sig selv.

- Der var en ung pige, som skrev til mig, at hun faktisk havde fået det bedre med at gå i bad efter idræt i skolen, efter hun havde set programmet, siger Ibi.

Se også: Scorer nyt stort job

Personlig hygiejne

Den rutinerede vært har på intet tidspunkt haft problemer med at være vært på så kontroversielt et program, hvor størstedelen af tiden går med at kigge intenst og nysgerrigt på en gruppe nøgne, ukendte kroppe.

- Jeg er et meget åbent og nysgerrigt menneske og har derfor ingen problemer med nøgne mennesker. Det er det mest naturlige i verden, siger Ibi.

Skulle hun selv vælge, hvilke ting hun selv går op i ved en nøgen krop, så er hun meget klar i mælet.

- Dårlig hygiejne kommer man ikke langt med hos mig.

Fakta om 'Date mig nøgen' 'Date mig nøgen' er oprindeligt udviklet til britiske Channel 4 ​”Kommer 'Date mig nøgen' på dansk?” var et af de mest stillede spørgsmål på Google i 2018 I februar havde den danske version, med Ibi Makienok som vært, premiere på TV 2 ZULU

Anden sæson af 'Date mig nøgen' har premiere på TV2 ZULU og TV2 PLAY 28.oktober.