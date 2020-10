Nøhrs vilde anklager: - Det er gisninger

Rasmus Nøhr mener, at statsministeren bliver udnyttet af forretningsmænd, der bruger hende til at profitere på coronaen

Rasmus Nøhr frygter for sit land. For Danmark.

Den ellers glade spillemand mener, at statsminister Mette Frederiksen er en simpel marionet kontrolleret af et netværk af profithungrende dukkeførere.

Gennem salg af masker, vacciner, test og håndsprit bliver grådige forretningsmænd i coronaens navn assisteret af statsministerens politik, og den frie presse ser bare til.

Det er Rasmus Nøhrs vurdering på Facebook, hvor han i går i et opslag over for sine mere end 15.000 følgere konkret kæder det såkaldte Event 201 sammen med Mette Frederiksens udtalelser:

’Når Mette Frederiksen i store annoncekampagner lader sig citere for, at hun - for at beskytte Danmark - må bruge usete og uønskeligt hårde metoder, så citerer hun direkte teksten fra event 201, hvor WHO's pandemi politik blev planlagt i november 2019’, skriver han.

Rasmus Nøhrs mange påstande på Facebook er opsigtsvækkende, men sjældent underbyggede.

Indledningsvist ville musikeren ikke deltage i et interview om hans påstande med Ekstra Bladet, før avisen undersøgte WHO’s økonomi.

Efter lidt snak frem og tilbage overgav musikeren sig dog og lod sig interviewe.

- Hvordan kan du vide, at hun har taget det derfra, og at hun ikke har det fra myndighederne?

- Det er direkte oversat.

- Hvordan kan du vide, at det er direkte oversat?

- Hvis du ser Event 201's videoer og oversætter dem, kan du læse ordene i Mette Frederiksens udtalelser.

Hvad er Event 201 Event 201 foregik i oktober sidste år i New York, hvor en række ledere fra globale virksomheder simulerede et fiktivt udbrud af coronavirus, der begyndte i Brasilien. Øvelsen blev arrangeret af Johns Hopkins Center for Health Security i samarbejde med blandt andre Bill & Melinda Gates Foundation. Arrangørerne har siden understreget, at der ikke blev lavet nogen forudsigelser under øvelsen, og at den fiktive virus i scenariet ikke ligner den nuværende coronapandemi. - Til scenariet modellerede vi en fiktiv coronavirus-pandemi, men vi udtrykte eksplicit, at det ikke var en forudsigelse, skriver arrangørerne i en meddelelse.

- Hvordan kan du vide, at hun ikke selv har tænkt sig frem til sine budskaber eller til en vis grad baserer den på danske myndigheders vurdering?

- Mit svar er, at jeg ligesom alle andre journalister må gisne, og når jeg kan høre, at ordlyden direkte er hentet fra Event 201, der handler om, hvordan vi laver protokoller ...

- Når du præsenterer dine gisninger som værende faktuelle, risikerer du at sprede frygt på et fejlagtigt grundlag. Har du tænkt over det?

- Jeg har tænkt rigtig meget over, hvorfor pressen ikke har nævnt de her ting med et eneste ord.

- Har du tænkt over, at du spreder frygt alene på baggrund af udokumenterede gisninger?

- Jeg kan ikke godkende dit spørgsmål. Jeg synes ikke, at det er udokumenteret, at jeg påpeger, at statsministeren nærmest citerer ordret fra Event 201, hvor ingen læger eller demokrater var til stede - kun forretningsfolk.

- Du siger, at du har et ansvar over for dine følgere på Facebook. Burde du så ikke underbygge dine påstande?

- Det er det, jeg gør. Jeg viser, hvor ordene, som statsministeren bruger, kommer fra.

- Opfatter du dig selv som konspirationteoretiker?

- Nej.

- Hvad opfatter du så dig selv som?

- Som bekymret demokrat og frihedselsker.

Statsministeriet udtaler over for Ekstra Bladet, at man ikke har nogen kommentarer til Rasmus Nøhrs påstande.