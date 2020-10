Sangeren Julie Berthelsen var også til stede ved 'Vild med dans' for at se veninden Nükaka danse med Silas Holst.

Den grønlandske sanger var glad for at være med til arrangementet, der var for at knække cancer.

Selv gør hun også sit for at hjælpe.

- Jeg støtter med alt, hvad jeg kan. Lige nu er det min smykkekollektion, som man kan byde på. Men det er lidt svært med corona.

Rørende gestus: Hylder kræftdød ven i 'Vild med dans'

Hårdt for branchen

Netop coronaen er noget, der er gået rigtig hårdt ud over Julies branche, og det kan godt mærkes.

- Det har været rigtig hårdt. Min branche har ikke haft det for godt. Lige nu håber jeg bare, at jeg får lov til at gennemføre mine julekoncerter, fortæller hun og fortsætter:

- Det tror jeg, er det hårdeste, at man ikke rigtig ved, hvad der skal ske. Man går og venter.

Hvad kommer det til at betyde for dig, hvis de koncerter bliver aflyst?

- Jeg ved ikke, hvad det vil betyde, men jeg ved, at det vil være noget rigtig lort. Det er benhårdt i forvejen, og vi knokler al det, vi kan.

Artiklen fortsætter under videoen...

Skifter til konkurrenten

Gang i flere sager

Julie er dog glad for, at hun har andre projekter at falde tilbage på, hvis coronaen ødelægger musikken.

- Til mit held har jeg andet end sangen, og det har jeg prøvet at skrue op for med nye projekter, men lige nu kæmper vi med næb og klør.

Hun har dog også en plan b, hvis det ikke lige flasker sig inden for en overskuelig fremtid.

- Hvis det bliver endnu værre, kan det være, at vi bare tager hjem til familien i Grønland. Så må vi finde en båd og sejle selv, siger hun med et grin.

Efter rasende kommentarer: - Jeg var dårligst