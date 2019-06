Noller indlagt

Brødrene Olsen plejer at stå side om side, når de går på scenen og synger hit som 'San Francisco', 'Marie Marie' og 'Fly on the Wings of Love', men i weekenden måtte Jørgen Olsen optræde alene.

Lillebror Noller blev indlagt og kunne derfor ikke deltage i brødrenes planlagte koncerter.

Det bekræfter duoens manager, Steen Wittrock, over for Ekstra Bladet.

Det var et maveonde og så 65-årige Nollers kunstige hjerteklap, der sendte ham en tur på sygehuset.

- Der var noget medicin i forbindelse med hans hjerte, der skulle reguleres. Det er det blevet, og han er snart fit for fight igen, lover Steen Wittrock.

Større operation

For tre år siden gennemgik Niels 'Noller' Olsen er stor hjerteoperation, da hans hjertemuskel var forstørret og gjorde hans hjerteklap svag. Han kom derfor under kniven for at få skåret noget af musklen af. Det var planen, at Noller skulle have syet sin egen hjerteklap på igen, men så let gik det ikke.

Der opstod alvorlige komplikationer, og Noller fik i stedet en mekanisk hjerteklap. Siden har han fået indopereret en pacemaker, men kæmper også med arytmi, der får hjertet til at slå uregelmæssigt og gør ham forpustet og energiforladt.

- Han bliver fulgt nøje, og det er vigtigere, at han kommer ind og får sin medicin reguleret, end at han står på scenen. Men vi opfylder altid vores kontrakter, og derfor kom Jørgen alene, siger Steen Wittrock.

Noller var indlagt nogle dage og bliver nu observeret.

Senere på måneden skal Brødrene Olsen optræde med Cliff Richard ved to slotskoncerter. Steen Wittrock er ikke bekymret for, om Noller bliver klar til at synge på Gram Slot 21. juni og dagen efter på Valdemars Slot.

- Noller bliver klar. 100 procent klar, og vi ser meget frem til de koncerter, fastslår han.

Da Noller stadig er ved at komme sig, har det ikke været muligt at tale med ham.