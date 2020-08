Notorisk single: 'Paradise'-vinder afsat

Det har ellers været en stålsat Jonas Ptak, der, selvom han har fået næsten 70.000 følgere, har nægtet at følge nogen andre tilbage på det sociale medie Instagram.

Nu ser det dog ud til, at en person har trængt igennem den stenhårde barriere og har fået 'Paradise'-vinderen til at følge sig.

Det drejer sig om Jonas nye kæreste Louise, som han bekræfter på Facebook og over for Ekstra Bladet, at han er sammen med.

Tidligere har Jonas ellers udtalt, at han simpelthen ikke gider følge hverken venner eller bekendte for at se, hvad de spiser til morgenmad.

Men nu kan Paradise-vinderen, der fik hele 200.000 med fra programmet, angiveligt godt overskue at følge med i sin kærestes liv på de sociale medier.

Jonas fortæller til Ekstra Bladet, at han ikke har flere kommentarer til forholdet med Louise.