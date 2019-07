Nu advarer han alle: - Jeg beklager

Lige nu oplever den danske stjerneskuespiller Dar Salim, at der florerer flere falske profiler på de sociale medier, der bruger hans navn og billede, hvor personerne bag profilerne tager kontakt til danskere og udgiver sig for at være ham.

Det har nu fået den 41-årige skuespiller til at gå til tasterne på sin Facebook-profil, hvor han advarer sine følgere:

'ADVARSEL. Kære venner. Rigtig mange af jer sender mig de her screenshots. Jeg har kun ÉN profil, den her med det blå flueben. Jeg er ked af, at nogen prøver at narre jer med falske profiler i mit navn og kan kun beklage og opfordre til, I melder dem. Tak for hjælpen', skriver han i opslaget.

Til Ekstra Bladet fortæller Dar Salim, at han flere gange har oplevet, at der er blevet lavet falske profiler i hans navn, men at det har været ekstremt den seneste tid.

- Der har været en del af mine følgere, der har sendt screenshots. Mange af dem kan heldigvis godt regne ud, at det ikke er mig, for det er nemt, når det er sider på engelsk og tysk. Men de her svindlere er blevet bedre og bedre til det, og der kommer desværre flere og flere, for mængden af folk, der sender screenshots til mig, vokser også, siger han.

Dar Salim har flere gange oplevet, at der bliver oprettet falske profiler i hans navn. Foto: Mogens Flindt

Ved ikke hvad de vil

Netop derfor blev han enig med sig selv om at gå til tasterne på de sociale medier for at advare sine følgere.

- Mængden af henvendelser er vokset, og derfor tænker jeg også, at der er større risiko for, at der er nogen, der hopper på det. Jeg aner jo ikke, hvad de her mennesker, der udgiver sig for at være mig, vil. Så derfor besluttede jeg mig for at sende noget ud og advare.

- Hvordan har du det med, at folk misbruger dit navn på den måde?

- Det er mærkeligt, og det er noget absurd noget. Det er egentlig virkelig svært at forholde sig til, men sådan nogle ting kan man bare komme ud for med det, jeg laver. Men jeg vil bare ikke have, at der er folk, der bliver franarret noget, eller at der er nogen, der bliver udnyttet i mit navn.

Dar Salim har derfor også en klar opfordring til de mennesker, der støder på en falsk profil, der giver sig ud for at være ham.

- Lad være med at svar og så anmeld profilen. Der er ikke andet at gøre, for så bliver profilen også lukket.