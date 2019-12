Nu afslører de overraskende projekt

Hvis du er en af de danskere, der er fan af den legendariske popduo Sussi og Leo, kan du allerede nu godt begynde at glæde dig.

I det nye år er de nemlig aktuelle i en ny serie på DR.

Det fortalte de, da Ekstra Bladet mødte dem til pressemøde i DR Byen onsdag, hvor kanalen præsenterede deres nye tiltag til foråret.

I programmet, som kommer på DR i det nye år, følger man Sussi og Leo samt Leos niece Bente Bundgaard og hendes søn, Lukas Bundgaard, som er flyttet ind hos Sussi og Leo og efterhånden har boet der i to år.

- Programmet går ud på, at man følger, hvad vi går og laver derhjemme - set igennem Lukas' øjne. Det handler om os fire (Lukas, Bente, Sussi og Leo, red.), sagde Leo til Ekstra Bladet.

- Det handler om, hvordan det er pludselig at være fire. Hvordan det går, og hvordan vores hverdag er, sagde Sussi videre.

Der er da også en helt særlig grund til, at Bente og Lukas er flyttet ind hos det berømte par.

- Min mor blev ramt af en alvorlig depression for nogle år siden, og så boede jeg ved min mormor og morfar i en lang periode, men det blev bare kedeligt for mig, og så er vi flyttet herud og har fået støtte af Sussi og Leo. Til at starte med var det bare en uge, men så er vi blevet der lige siden. I to år, sagde Lukas, der også deltog i pressemødet sammen med sin mor, med et grin og fortsatte:

- De er et par dejlige mennesker. Nu er det næsten ligesom at bo hos en mor eller en far, sagde han videre.

Sussi og Leo sammen med Lukas. Foto: Jens Dresling

'En herlig dreng'

Sussi og Leo nyder da også at have de to familiemedlemmer boende.

- Lukas er en herlig dreng. Han er ikke som en normal teenager. Jeg ved heller ikke, om han er teenager, for i går opførte han sig som en på seks år. Ej - han er nem at have med at gøre, sagde Sussi med et grin.

- Hvordan er det for jer at være tilbage på skærmen i det her nye format?

- Det er dejligt at være tilbage på skærmen og få fortalt vores historie på en lidt anden måde. Vi kan få fortalt folk, at vi stadig er i gang, og at vi stadig spiller. Bare fordi vi er 64, så er det ikke det samme som, at vi er gået på pension, lød det fra Sussi.

- Man kommer til at se nye sider af os og sjove historier fra hverdagen. Det kan ikke undlades. Men det er jo også en alvorlig og tung dokumentar, fordi det handler meget om depression, sagde Leo.

- Vi håber, at folk får set os fra en anden side, end de har gjort før. De kommer tæt på os. Det eneste, der ikke kommer med, det er, at de ikke kommer ind i soveværelset. Det er seriøst, selvom det også er sjovt, og så er det lidt 'behind the scenes', sagde Sussi med et stort grin.

Sussi og Leo fortalte om programmet til DR's pressemøde. Foto: Jens Dresling

- Og så vil vi jo med den her fortælling også gerne vise, at selvom det ser sort ud, så er der en vej ud. Vi har valgt en alternativ måde til at få Bente op at køre igen, men det har virket, og det er det vigtigste, lød det videre fra Leo.

- Er det ligefrem et reality-program, vi kan forvente af jer?

- Det er en dokumentar. Men grænserne er jo flydende, for det er jo egentlig også en form for reality, men det er ikke så 'poppet'. Det er seriøst, men derfor kan det selvfølgelig godt være, at der kommer nogle sjove scener, lød det fra Leo.

Sussi strutter med bagdelen

- Det er en smuk historie om to mennesker, der smider alt, hvad de har i hænderne, for at hjælpe et andet menneske. At de så gør det lidt alternativt og på en upædagogisk måde er så, hvad det er, sagde Bente Bundgaard, der ligesom sin søn deltog i pressemødet.