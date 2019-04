Nu afslører hun sin løn

Har du svært ved at tale om, hvad du tjener?

Så er du nok ikke den eneste.

For mange danskere er det nemlig et stort tabu at tale om løn, og hvor meget (eller lidt) man tjener.

Netop det tabu ønsker Annemette Voss, der vandt 'Den store bagedyst' i 2013, at bryde med.

Derfor afslører 33-årige Voss, der blandt andet kan skrive forfatter, blogger og tv-vært på cv'et, nu i et nyt blogindlæg, hvor meget overskud hun har i sin virksomhed. Samtidig afslører hun også, at hun ikke altid har lige godt styr på sine finanser.

'Nå men, jeg sagde jo, at jeg synes, det var grænseoverskridende at fortælle, hvad jeg tjener. Men, faktisk så har jeg lyst til det, fordi jeg oplever rigtig mange mennesker på min vej, der har et HELT VILDT forskruet billede af, hvad det egentlig vil sige at være forfatter/blogger/tv-vært eller at have vundet 'Den store bagedyst', for den sags skyld. Det er altså ikke noget, man sådan lige bliver rig af – ikke sådan uden videre', skriver hun i blogindlægget og fortsætter med at afsløre sin løn:

'Jeg har i de sidste 5 år, siden jeg startede min virksomhed, tjent godt og vel 2,1 mio kroner i alt i min enkeltmandsvirksomhed. Det vil sige penge, som jeg har kunnet trække ud til mig selv. Vi snakker overskud – ikke omsætning, og det gør mig stolt, fordi det er sgu da en ret god årsløn, egentlig. Altså 420.000 om året – I snit, that is. At det så har fordelt sig sådan, at jeg det ene år tjente 170.000 kr i overskud og et andet år tjente 800.000 kr, ja, det viser lidt om, hvor svært det kan være, at være selvstændig. Det kræver vanvittig god planlægning at være selvstændig – og det har jeg ikke altid været god til', skriver hun og fortæller, at det eksempelvis kan variere meget, hvor mange penge man tjener på en bog fra gang til gang.

Annemette Voss deltog i 'Den store bagedyst' i 2013. Hun endte med at vinde det hele og har siden da haft stor succes. Foto: Ekstra Bladet

Ingen opsparing

I indlægget fortæller hun også ærligt om, at hun ikke er god til at spare sine penge op, og at hun flere gange har skyldt mange penge til Skat.

'Jeg føler, at jeg både skal undskylde for, at jeg ikke har en opsparing (...) og samtidig er jeg først begyndt at spare op til pension som 33-årig, hvilket vil sige for 2 år siden. På den anden side er jeg mega stolt over, at jeg siden 2013 ikke har kostet samfundet en krone (foruden barsel). (...) Jeg er ret impulsiv, og jeg ser absolut ingen grund til at gemme penge på en konto, så mine børn en dag kan arve dem, eller spare og spare for at kunne leve et federe liv, når jeg bliver gammel. Jeg vil faktisk hellere leve et fedt liv lige nu, mens børnene er små, og vi stadig har mulighed for at bruge pengene på dem, når vi rejser på ferier', skriver hun blandt andet på bloggen.

'Jeg har sandelig også prøvet at skylde Skat penge – mange penge faktisk – fordi jeg lige havde glemt, at man skal betale moms. Hvad kan jeg sige? – jeg lyder sgu dummere end jeg er, men jeg undskylder mig med, at det alt sammen var noget, der foregik i en tid, hvor jeg var lidt omtumlet og rundt på gulvet', skriver hun videre på bloggen.

Vil give gennemsigtighed

Til Ekstra Bladet forklarer hun, at hun har et helt særligt budskab med sit blogindlæg.

- Økonomi er et regnestykke, ikke et livsstykke. Hvad vi tjener siger ikke noget om, hvorvidt vi er gode mennesker, eller om vi er glade. Man kan sagtens være tilfreds i livet, selvom man ikke er tilfreds med sin økonomi. Så det er en måde at sige til mine læsere, at man lige skal stoppe op og tænke, at økonomi bare er et regnestykke, og at det ikke definerer en som menneske, siger hun.

- Jeg har dog i blogindlægget fortalt, hvad jeg tjener på en rimelig forsigtig måde for at skåne mine forretningspartnere. Historien melder ikke noget om, hvornår jeg har tjent hvad og præcis, hvad jeg har tjent hvornår. Jeg fortæller ikke præcis, hvad jeg tjener, men mit overskud, tilføjer hun.

For Voss er det også vigtigt at skabe mere gennemsigtighed omkring, hvad en som hende tjener. Netop det forsøger hun at gøre med indlægget.

- Jeg ville lægge kortene på bordet, for at folk får et indblik i, hvad sådan en som mig tjener. Sådan en der lever et lidt uigennemsigtigt liv. Folk har svært ved at regne ud, hvad jeg tjener mine penge på, og hvad jeg laver. Der er mange, der tror, at når man er veletableret blogger eller tv-vært eller forfatter, så tror mange, at man tjener rigtig mange penge, og at det er et liv i sus og dus. Jeg elsker mit liv, og det er et liv i sus og dus, men det er ikke på grund af pengene. Man bliver ikke rig af at blogge, medmindre man har rigtig mange læsere, siger hun ærligt.

Annemette Voss har indtil videre fået en overvældende feedback på sit indlæg, og mange læsere har taget kontakt til hende for at give deres mening til kende om emnet.

- Der er så mange, der har læst indlægget. Det stikker helt af. Mange synes, det er interessant, og jeg har fået mange positive henvendelser. Så med det her kan vi jo komme til at tale om, hvorfor vi er så bange for at sætte tal på, eller hvorfor det er så hemmeligt. Jeg har for eksempel ikke altid været den bedste til at forvalte mine penge. Jeg har truffet hurtige beslutninger. Det er det svære ved at være selvstændig, men jeg er blevet bedre, og det må man godt sige højt, understreger hun.

Annemette Voss har efter sin sejr i 'Den store bagedyst' udgivet en lang række bagebøger, blandt andet 'Kagekarma' og 'Bagelyst'. Derudover har hun været vært på TV2-programmet 'Sådanmark'. Voss blogger også om livsstil og er lige nu i gang med at lancere sit eget kosttilskud.