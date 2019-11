Nu afviser hun rygter: Vi dater ikke

Den seneste tid har rygterne svirret om, at Mathilde Beuschau kendt fra 'Årgang 0' og realitydeltageren Jonas Korsgaard, der medvirkede i datingprogrammet 'Love Island' sidste år, har et romantisk forhold.

Rygterne er opstået i kølvandet på, at de to realitydeltagere har brugt en del tid sammen de seneste måneder, hvor Mathilde Beuschau er begyndt at træne hos Jonas Korsgaard, der er personlig træning.

Over for Se og Hør har Jonas Korsgaard da tidligere også fortalt, at Mathilde Beuschau rigtig nok er 'mere end en klient', men over for Ekstra Bladet understreger Mathilde Beuschau nu, at de to kun er venner.

- Der sker ikke super meget mellem Jonas og jeg. Vi har det godt sammen. Vi er venner, og jeg bruger meget tid sammen med Jonas. Men lige nu er det på venneplan, og det tror jeg, at det bliver ved med at være, understreger hun, men vil alligevel ikke helt afvise, at forholdet ikke kan udvikle sig til noget mere.

Ifølge Mathilde Beuschau er både hun og Jonas Korsgaard den seneste tid blevet bombarderet med beskeder fra deres følgere, der har spekuleret i, om de netop er mere end blot venner.

- Vi har fået mange beskeder fra folk. De skriver for eksempel 'Er dig og Jonas kærester'?, 'Jeg har set sig og Jonas bruger meget tid sammen - hvad sker der med jer?'. Jeg synes ikke, vi lægger så meget ud sammen på de sociale medier, men folk er rigtig hurtige til at bemærke det. Men jeg kan i hvert fald sige, at vi ikke dater, siger hun videre.

Tager det med et smil

Mathilde Beuschau tager dog for det meste de mange henvendelser om hendes kærlighedsliv med et smil.

- Jeg svarer ikke på dem, og så lader jeg det bare ligge der. Man har jo ikke så meget privatliv, når man er en offentlig person, og det er jo noget, der følger med, og noget man selv har valgt. Så det skal man være klar på følger med. Det interesserer åbenbart rigtig mange, og det kan jeg også godt sætte mig ind i, og for det meste er det også positive ting, folk skriver, siger hun.

Mathilde Beuschau har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at det var hende, der tog initiativ til at træne med Jonas Korsgaard for et par måneder siden.

Igennem et stykke tid havde de fulgt hinanden på Instagram, og derfor fik hun idéen om at skrive til ham omkring sin egen træning. Hun spurgte ham, om han ville træne hende, og svaret var ja.

- Så spurgte jeg ham, om han kunne tænke sig, at vi lavede et samarbejde, og det var han også med på - hvilket var pissefedt, for jeg har ikke råd til en personlig træner, når jeg er på SU, sagde hun dengang med et grin.

- Det er bare rart, at jeg kan få lidt ondt i kroppen. Jeg synes bare, det har været en rigtig god træning, når jeg ikke kan gå dagen efter, sagde hun videre om træningen med 'Love Island'-deltageren og understregede, at hun ønsker, at hun får en fyldig røv som konsekvens af træningen.