Nu beskriver han deres turbulente forhold

I 2018 havde Bille August stor succes, da han stod i spidsen for filmatiseringen af Henrik Pontoppidans 'Lykke-Per', og nu kaster den danske instruktør sig over filmatiseringen af endnu et velkendt værk.

Til foråret begynder han nemlig optagelserne til sin næste store spillefilm, som bliver en filmatisering af Thorkild Bjørnvigs bog 'Pagten'.

Det skriver SF Studios Production i en pressemeddelelse.

I erindringsbogen fra 1974 fortæller Thorkild Bjørnvig om sit turbulente forhold og hemmelige pagt med den verdensberømte danske forfatter Karen Blixen forud for hendes død i 1962.

I dag - 71 år efter at de to forfattere mødtes for første gang - bliver historien om det intense venskab grundlag for Bille Augusts kommende film.

Ifølge instruktøren er der lagt op til et relationsdrama om forførelse, skyld og uskyld.

- En dramatisk fortælling om en farlig pagt og om de uoverskuelige følger et uundgåeligt afhængighedsforhold får. En spændingsfyldt forbindelse mellem to af Danmarks største personligheder, siger Bille August om handlingen.

Da Bille August i 2018 stod i spidsen for 'Lykke-Per' var det med skuespiller Esben Smed i hovedrollen. Hvem, der skal spille med i den kommende film 'Pagten', er endnu ikke offentliggjort.

Ifølge pressemeddelelsen vil optagelserne begynde til foråret, mens filmen forventes at få premiere i starten af 2021.