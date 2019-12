Nu er dansk kendispar sammen igen

Som bekendt ruster gammel kærlighed aldrig, og det må siges at være tilfældet for realitystjernerne Philip May og Simone Hvenegaard, der begge er kendt fra 'Paradise Hotel'.

Under snigpremieren på den nye sæson af 'Paradise Hotel', som blev afholdt i Cirkusbygningen i København tirsdag aften, afslørede de nemlig, at de atter har fundet kærligheden hos hinanden, og at de nu kalder sig kærester.

- Vi er kærester. Vi er kærester. Vi har prøvet at holde det skjult. Altså jeg elsker hende jo?, lød det fra en glad Philip May til ugebladet Se og Hør.

Kærligheden brast: Reality-par går fra hinanden

Her fik Philip May også afsløret, at de to har været mere end bare venner i et stykke tid.

Det blev da også tydeligt under premierefesten, at de to er glade for hinanden, og flere gange blev de to set sidde meget tæt.

Philip og Simone mødte hinanden under 'Paradise Hotel' i 2017. Foto: Anthon Unger

Turbulent forhold

Tilbage i april i år fortalte parret ellers til Ekstra Bladet, at deres forhold var slut, og at de ikke regnede med at finde sammen igen.

Her havde hverken Philip eller Simone dog lyst til at fortælle mere om årsagen til bruddet.

- Jeg kan bekræfte, at vi ikke er sammen mere, men jeg har ikke mere at sige end det, lød det fra Philip May.

Philip May og Simone Hvenegaard var den helt store kærlighedshistorie i 2017-udgaven af ’Paradise Hotel’. Her fandt turtelduerne sammen for rullende kameraer og scorede ud over hinanden titlen som ’Paradise-kærester’.

Da den varme og våde Paradise-tid i Mexico blev byttet ud med hverdagen i Danmark, forblev de kærester.

De var endda klar til at flytte sammen, stifte familie og starte en tilværelse sammen. Men pludselig gik det skævt mellem Simone og Philip, og de valgte at gå fra hinanden.

Danske realitystjerner går fra hinanden - igen

Philip May og Simone Hvenegaard er igen kærester. Foto: Anthon Unger

Til Reality Awards 2018 havde de to realitystjerner dog atter fået et godt øje til hinanden og kunne ikke holde fingrene fra hinanden.

- Vores hjerter er blevet et igen. Vi er sgu blevet kærester!, meddelte Philip May den gang.

Nu har parret så endnu en gang fundet kærligheden hos hinanden.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Philip May og Simone Hvenegaard, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.