Nu er de endelig kærester

Så skete det endelig.

Sami Hansen og Lea Othmar kalder sig nu officielt kærester.

Reality-parret, der netop nu er aktuelle i realityporgrammet 'Singletown, har ellers taget sig god tid og har længe boet sammen, været sammen i alle døgnets vågne timer og opført sig som kærester - vel at mærket uden at være det.

Men i sidste afsnit af 'Singletown', der netop nu er tilgængeligt på Dplay, gør de noget ved sagerne. Efter de har klaret sig igennem alle prøvelserne og har været adskilt i flere uger, vælger Sami Hansen nemlig at spørge Lea Othmar, om ikke de endelig skal være kærester.

- Jeg er rigtig irriteret over, at vi aldrig rigtig har haft nogen titel, og folk bliver ved med at trippe. Så vil du ikke være min kæreste?, spørger en storsmilende Sami Hansen, da de når til den sidste kærlighedstest i programmet.

- Jo, siger Lea, der smiler til op over begge ører, og fortsætter:

- Hvor er du sød. Jeg elsker dig, siger Lea, der nærmest græder af glæde.

Lea Othmar og Sami Hansen klarede sig igennem 'Singletown' og er fortsat kærester. De har begge tidligere medvirket i 'Paradise Hotel'. Foto: Dplay

Til kameraet fortæller parret efterfølgende, at de er glade for den udvikling, de har gennemgået i 'Singletown'.

- Jeg er så lettet og glad, og vi kunne ikke have afsluttet det bedre. Jeg er bare så glad for, at vi endelig kan være sammen igen. Det har gjort os så meget stærkere, lyder det fra Lea Othmar.

- Jeg er sindssygt glad over, at du sagde ja, lyder det videre fra Sami Hansen.

Flyttet til Frederiksberg

Da Ekstra Bladet forleden talte med Sami Hansen og Lea Othmar, lagde de da heller ikke skjul på, at det stadig går rigtig godt med deres forhold.

- Vi er lige flyttet til Frederiksberg, og der er sindssygt mange ting, vi skal have styr på, sagde Sami Hansen og afslørede, at de er noget uerfarne på det punkt.

- Vi har bestilt sofa, men vi var dumme og tænkte, at vi bare bestiller, når vi flytter ind, og så kommer sofaen efter to dage. Der går otte uger, før der kommer en sofa og fire uger med alt muligt andet, sagde han videre.

- Vi har ikke nogen sofa, og der er lidt kaos lige nu. Vi kan heller ikke spise noget sted, men vi vil hellere vente og så få en sexet sofa, lød det videre Lea Othmar.

