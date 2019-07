Nu er han single igen: - Jeg har fået det fisse, jeg skal have

Tilbage i 2017 meddelte den kendte iværksætter Jesper Buch, der blandt andet er kendt fra 'Løvens hule' på DR, at han og konen Renata Mollerup Sørensen, som er mor til to af hans tre børn, var gået fra hinanden og derfor var flyttet hver til sit.

Sidste år fandt de dog sammen igen for en stund, og Renata Mollerup Sørensen flyttede derfor tilbage i Jesper Buchs store palæ på Frederiksberg.

Men nu er kærligheden atter bristet mellem de to.

Det afslører Jesper Buch, der er grundlægger af Just Eat, i et stort interview med Euroman, hvor han også sætter ord på, at alenelivet passer ham godt.

Han er derfor heller ikke på jagt efter en ny kvinde, han kan slå sig ned med.

- Jeg har fået det fisse, jeg skal have. Har jeg brug for mere? Nej, det har jeg sådan set ikke. Jeg har det dejligt med mine tre fantastiske børn og mine dejlige ekskærester. Jeg vil sgu hellere være sammen med dem end alle mulige andre, og jeg skal ikke igen til at lave ballade. Det er faktisk ret fedt ikke at skulle være den der hanløve, der altid er på jagt, siger en ærlig Jesper Buch i interviewet.

Vildt byliv

Sådan har det dog ikke altid været for den 43-årige iværksætter. I sine unge dage gik det hele op i fest og ballade. I en årrække arbejdede han på Crazy Daisy i Kolding og Herning, og her blev der gået til den.

- Jeg havde to år i Herning, hvor det gik stærkt. Torsdag, ny pige, fredag, ny, lørdag, ny. Det var en vild, vild tid, men det ændrede mig også. Når man har arbejdet på Crazy Daisy i fem-seks år, så bliver man helt loco til sidst, siger han.

Det er dog ikke kun kærlighedslivet, som Jesper Buch har tænkt sig at sætte en dæmper for den næste tid. Efter at have arbejdet alt for meget - omkring 80 timer om ugen - i en lang periode vil han ned på en 37 timers arbejdsuge, hvor der er plads til at holde en uges ferie hver måned.

- Jeg har været en maskine i 15 år. Jeg har arbejdet for meget, og jeg har ikke brug for at arbejde så meget. Jeg vil jo gerne blive ved med at være her, når jeg er 80. Kan jeg det, når jeg kører det her show? Det tror jeg ikke, siger han.

Han vil i fremtiden derfor også sørge for at have mere kvalitetstid med sine børn, som bor hos ham i kæmpepalæet på Frederikberg, der blandt andet er blevet brugt som kulisse i 'Klovn' og filmen 'Lykke-Per', hver anden uge.

- Vi hygger os. Vi har en rytme, som er vigtig - både for mig og mine børn. Og jeg har min søde housekeeper. Hun hedder Joy, det står i hendes pas, så det er ikke noget, jeg har sagt, at hun skal hedde. Skidesød filippinsk pige, som hjælper til omkring børnene - ikke med børnene. Det er pragtfuldt. Før i tiden fik ungerne lov til at sidde med deres iPads, men ikke længere. Nu står vi op om morgenen og taler sammen, siger han.

Ekstra Bladet har de seneste måneder gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Jesper Buch i forbindelse med bruddet fra Renata Mollerup Sørensen.

- Det har jeg ingen kommentarer til, for det hører til privatlivet, lød det fra Jesper Buch, da vi senest mødte ham til Røde Kors' Klub 100-arrangement i forbindelse med årets Roskilde Festival.

Jesper Buch er igen aktuel, når den nye sæson af 'Løvens hule' løber over skærmen på DR til efteråret.

