Nu fortæller Pilou den sande historie om viralt fodbold-foto

Pilou Asbæk missede for to år siden sit livs chance

Et foto af de to danske 'Game of Thrones'-stjerner Nikolaj Coster-Waldau og Pilou Asbæk side om side på tilskuerpladserne under en kamp mellem Sevilla og FC Barcelona har længe floreret på nettet.

Her har vittige hoveder forsynet det med billedteksten:'When your sister forces you to spend time with her new boyfriend' (Når din søster tvinger dig til at spendere tid sammen med sin nye kæreste').

Som fans af den succesfulde HBO-serie vil vide, har Nikolaj og Pilous karakterer i serien - ridderen Jamie Lannister og piraten Euron Greyjoy - et mildt sagt anstrengt forhold.

Og noget kan tyde på, at fans tilsyneladende også tror, det er tilfældet i virkeligheden da de to skuespillere - i det sekund billedet bliver knipset - ikke ser synderligt kammeratlige ud.

I virkeligheden er de to dog ganske gode venner, hvilket de senest demonstrerede i Imperial-biografen i København, da der tidligere på måneden var premiere på første afsnit af den seneste og sidste sæson.

Messi er fan

På scenen fjollede, freestylede og pjattede de danske superstjerner, så det var tydeligt, at der bestemt ikke er ondt blod mellem de to.

På Instagram forklarer Pilou, at han har fået tilsendt det efterhånden to år gamle billedet af ham og Nikolaj flere hundrede gange, og at aftenen for ham var helt speciel.

Desværre for Pilou kunne den have været endnu mere speciel, men det blev ødelagt af nogle af hans kollegaer, der ville tidligt hjem i seng i stedet for at tage imod et tilbud om at mødes med Messi (der er stor fan af 'Game of Thrones', red.), Suárez, Neymar og co. i omklædningsrummet efter kampen.

- Det var en drøm, der gik i opfyldelse for en hardcore-fodboldfan som mig - faktisk for os begge. Men desværre, var der nogle af de andre fra holdet, der bare ville hjem, skriver Pilou og fortæller, at der fra hans kollegaer lød sætninger som: 'Vi skal tidligt op i morgen' og 'Hvad er det her spil, de kalder fodbold, egentlig?'

Ikke sur

- Så sad vi der, forhindret af vores gode venner i at møde et af verdenshistoriens bedste fodboldhold. Neymar spillede stadig for Barca. Messi var på toppen og Suárez, tjae hvad kan jeg sige. Så gode mennesker på Instagram, hver evig eneste gang, jeg ser det foto, tænker jeg på den historie og ikke på de to karakterer fra showet, skriver Pilou.

Han tilføjer dog i en opfølgende kommentar, at han ikke bærer nag.

- Er lige nødt til at sige, at jeg elsker GoT-holdet, og jeg er overhovedet ikke sur, skriver han efterfulgt af både hjerter og smileyer.