Nu går det ned: Realitybabes i hed snaver

Der bliver gået til den til Reality Awards, og pigerne er bestemt ikke nærige med at give et kys eller to.

Efter awardshowet fik Susan K og Rikke Chili et godt øje til hinanden, og det ledte til en våd tungeslasker mellem de to realitybabes.

- Jeg kysser altid på Rikke, når hun kan. Hun har simpelthen de bedste læber og bryster. Hun kysser så godt. Hun er den bedste pige, men jeg har også et godt øje til Sasha Klæstrup. Der er noget med de læber, siger Susan K.

Den fik ikke for lidt. Foto: Anthon Unger

Kys er okay

Susan K har sin kæreste med til prisuddelingen, men det holder hende ikke tilbage blandt pigerne.

- Jeg er slet ikke færdig. Så længe man bare kysser, er det fint. Måske bliver det med Sasha næste gang, siger hun med et grin.

Rikke Chili er langt mere tilbageholdene omkring kysset.

- Der er ikke noget mellem mig og Susan, siger hun med et grin.

Rikke Chili har da også tabt sit hjerte til flere. Kort efter kysset med Susan K, er hun videre og kysser med 'Robinson'-deltageren Türker.

- Vi er bare gode venner, siger hun med et grin.

- Ej, vi er altså kærester, lyder det fra Türker, inden parret forsvinder.